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Kadir Ezildi, Gamze Türkmen evlendi!

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#Kadir Ezildi#Gamze Türkmen#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 11:51

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, çok konuşulan bir düğünle mutluluğa “evet” dedi.

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İKİ NİŞAN YAPTI

‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Ezildi, geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan töreni düzenlemişti. İki şehirde de oldukça görkemli geçen nişanlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Ezildi nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayarak dikkat çekmişti.

Kadir Ezildi, Gamze Türkmen evlendi

Düğün gecesinde ise renkli anlar yaşandı. Ezildi ile Türkmen’in karşılıklı göbek attığı eğlenceli anlar sosyal medyada viral olurken, düğüne katılan davetliler de gece boyunca neşeli anlar yaşadı.

Çiftin düğününde Nadide Sultan başta olmak üzer Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden Nurettin Bay da  sahne aldı ve geceye müziğiyle damga vurdu.

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Kadir Ezildi, Gamze Türkmen evlendi

YORUM YAĞDI

Ezildi’nin takipçileri, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğün karelerine beğeni ve tebrik yorumları yağdırdı. Takipçileri, “Mutluluğunuz daim olsun”, “Çok yakıştınız”, “Gerçekten harika bir çift” gibi yorumlarla Ezildi ve Türkmen’e destek oldu.

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#Kadir Ezildi#Gamze Türkmen#Düğün

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