Kadir Doğulu: Aşkın tarifi yok

Dizide bir mutfak şefini canlandıran oyuncu, aşkın tarifinin olmadığını söyledi: “İnsan yaradılış itibarıyla eşsizdir. Zaten iç dünyamız birbirine benzemiyor. Fiziksel özelliklerimiz de neredeyse eşsiz. O yüzden eşsiz bir dünyanın herhangi bir konuya vereceği tepki de eşsiz olur. Bunun tarife sığması mümkün değildir.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?