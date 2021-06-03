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Kadir Doğulu: Aşkın tarifi yok
Kanal D’nin 7 Haziran’da ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi “Aşkın Tarifi”nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu, Retouch Mag dergisinin haziran sayısına kapak oldu.
Dizide bir mutfak şefini canlandıran oyuncu, aşkın tarifinin olmadığını söyledi: “İnsan yaradılış itibarıyla eşsizdir. Zaten iç dünyamız birbirine benzemiyor. Fiziksel özelliklerimiz de neredeyse eşsiz. O yüzden eşsiz bir dünyanın herhangi bir konuya vereceği tepki de eşsiz olur. Bunun tarife sığması mümkün değildir.”