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Televizyon
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:07 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu: Aşkın tarifi yok

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Kadir Doğulu: Aşkın tarifi yok

Kanal D’nin 7 Haziran’da ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi “Aşkın Tarifi”nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu, Retouch Mag dergisinin haziran sayısına kapak oldu.

 Dizide bir mutfak şefini canlandıran oyuncu, aşkın tarifinin olmadığını söyledi: “İnsan yaradılış itibarıyla eşsizdir. Zaten iç dünyamız birbirine benzemiyor. Fiziksel özelliklerimiz de neredeyse eşsiz. O yüzden eşsiz bir dünyanın herhangi bir konuya vereceği tepki de eşsiz olur. Bunun tarife sığması mümkün değildir.”

Kadir Doğulu: Aşkın tarifi yok

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