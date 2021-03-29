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Televizyon
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu aşkın tarifi için mutfağa girdi

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Kadir Doğulu aşkın tarifi için mutfağa girdi

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’n de şef olarak seyirci karşısına çıkacak olan Kadir Doğulu, mutfağa girdi.

Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç ile yemek provaları yapan Doğulu; “Dizide Gaziantepli, Fransız mutfağında uzman bir şefe hayat vereceğim, bu yüzden çalışmalara şimdiden başladık. Tutkularımdan biri oyunculuk diğeri ise aşçılık idi. Bu proje sayesinde iki aşkımla da buluştum.

Seyircilerimiz Aşkın Tarifi’nde bir yandan hikayeyi izlerken bir yandan da nefis yemeklerin yapılışına şahit olacak” dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapmakta olup senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

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