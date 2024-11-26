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‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyunu 31 sene sonra tekrar sahnede

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#Yılmaz Erdoğan#Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni#İlyas İlbey
‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyunu 31 sene sonra tekrar sahnede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 09:00

Yılmaz Erdoğan’ın 1993 yılında yazdığı ve sahnelendiği, o dönem rekor düzeyde seyirci sayısına ulaşan ‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyunu, 31 yıl sonra ‘Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni’ adıyla tiyatro sahnesine dönüyor.

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Erdoğan’ın yeni skeçler ekleyerek yeniden kaleme aldığı oyunun başrolünü, daha önce olduğu gibi yine Yasemin Yalçın üstlendi.

İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak’ın da rol aldığı oyunun prömiyeri, 6 Aralık Cuma akşamı Trump Sahne’de gerçekleştirilecek.

‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyunu 31 sene sonra tekrar sahnede

Vigor Kültür Sanat ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun ortak yapımı olarak sahneye taşınan oyun, ilk çağlardan bu yana ‘kadın olma’ sorunlarını ele alıyor, Türkiye’deki kadınların hikâyelerini bir İstanbul siluetinde sahneye taşıyor.

Müziklerini Çiğdem Erken’in bestelediği oyunun dans koreografisinde ise Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızları Eylül İlbey’in imzası bulunuyor.

 

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#Yılmaz Erdoğan#Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni#İlyas İlbey

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