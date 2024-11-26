‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyunu 31 sene sonra tekrar sahnede

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Erdoğan’ın yeni skeçler ekleyerek yeniden kaleme aldığı oyunun başrolünü, daha önce olduğu gibi yine Yasemin Yalçın üstlendi.



İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak’ın da rol aldığı oyunun prömiyeri, 6 Aralık Cuma akşamı Trump Sahne’de gerçekleştirilecek.

Vigor Kültür Sanat ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun ortak yapımı olarak sahneye taşınan oyun, ilk çağlardan bu yana ‘kadın olma’ sorunlarını ele alıyor, Türkiye’deki kadınların hikâyelerini bir İstanbul siluetinde sahneye taşıyor.

Müziklerini Çiğdem Erken’in bestelediği oyunun dans koreografisinde ise Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızları Eylül İlbey’in imzası bulunuyor.