‘Kadınlara Mahsus’ ekibinden mesaj var

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Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı film için ünlü oyuncular Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz kamera karşısına geçti.

Film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının etkileyici öyküsünü beyazperdeye taşıyacak ve “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla beyazperdede yer alacak.

Yapım için özel tanıtım ve farkındalık çalışmasına imza atıldı. Başrol oyuncuları, bu kez ‘kadına yönelik şiddete’ dikkat çeken mesajlar verdi.

Hazırlanan mini teaser’lar, sosyal medya üzerinden seyirciye sunulmaya başlandı. Aslı Tandoğan, “Uygarlık seviyemizi ölçmek için kadınlarımıza yaptıklarımıza bakmamız yeter” dedi.

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Ertan Saban ise “Evini yuva yapan senin karın. O senin diğer kanın. O senin diğer yarın. O senin yarınların” açıklamasını yaptı.

Melisa Aslı Pamuk’un sözleri ise şu oldu: “Bir kadın, hayallerini gerçekleştirdiğinde dünya daha da güzelleşir.”