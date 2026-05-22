Kadın gücünü anlatıyoruz

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 08:19

Bestemsu Özdemir ve Asuman Dabak’ın rol aldığı, Halil Ergün’ün proje danışmanlığını üstlendiği “Kırık Ruhlar” dizisinin çekimlerine başlandı.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını İhsan Taş’ın, proje danışmanlığını Halil Ergün’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Sevtap Karataş, Gizem Tavlan ve Serap Aksoy’un yer aldığı “Kırık Ruhlar” dizisinin çekimlerine start verildi.

TERS KÖŞE YAPACAK

Kadın hikâyelerini merkezine alan projede psikolog Neva Arman karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, ilk çekim gününde sete bebeği Sarp Marco ile geldi. Oyuncu, “Kadınların güçlü olduğu hikâyeler çok fazla yok. Bu proje kadınların gücünü anlatıyor. O nedenle benim için çok anlamlı” dedi.  Dizide tacize uğrayan kostüm danışmanı Elif karakterini canlandıran Sevtap Karataş da senaryodan çok etkilendiğini söyledi: “Hikâyenin sonunda büyük bir ters köşe var. Okurken çok şaşırmıştım. Heyecanla bekliyoruz.”

ERKEK EGEMEN KÜLTÜR DEĞİŞMELİ

Halil Ergün ise proje hakkında “Senaryodan çok etkilendim. Kadın sorunlarını anlatan, erkek elinden çıkmış çok çarpıcı bir hikâye. Kadınlar uygarlıkların öncüsüdür. Ben kadınlardan yana bir adamım. Erkek egemen kültürün değişmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

 

 

 

