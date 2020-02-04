Kadın dizisi neden final yaptı? Kadın'ın son bölümünde neler yaşandı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 4 Şubat Salı akşamı final bölümü ile sevenlerine veda etti. Kadın'ın son bölümünde Bahar Çeşmeli ve ailesinin mutlu bir hayata başlangıcı Şirin'in ise yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesi finale damga vurdu. Dizinin finalini kaçıranlar ise Kadın'ın finalinde yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kadın'ın 81. son bölümünde neler oldu? Kadın neden bitti? İşte, ekranlara veda eden Kadın'ın son bölümüyle ilgili ayrıntılar.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.

KADIN NEDEN FİNAL YAPTI?

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın final yapması izleyenleri meraklandırdı. Kadın dizisi hayranları dizinin neden bittiğini araştırıyor. Dizinin final kararı almasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.