Kadın dizisi final mi yapıyor? İşte, Kadın dizisi son bölüm fragmanı

Kadın dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 81. son bölümü ile izleyicisi karşısına son kez çıkacak olan Kadın dizisi, final bölümü ile hikayenin sonuna gelecek. Peki, Kadın dizisi neden final yapıyor? İşte, Bahar ile Arif'in gelinlik ve damatlık ile izleyici karşısına çıkacağı Kadın dizisinin final bölümü hakkında bazı bilgiler

KADIN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kadın dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, hikayenin normal akışında sona gelinmesi dolayısıyla 81. final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.