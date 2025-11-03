×
KADES kayıtları ortaya çıktı... Güllü iki kez yardım istemiş!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 11:20

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ünlü sanatçının daha önce oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiaları yeniden gündeme geldi.

“Neler Oluyor Hayatta” kayıtları ortaya çıkardı

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı.

Programda yer alan habere göre; sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.

KADES kayıtları ortaya çıktı... Güllü iki kez yardım istemiş

Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız

KADES'ten yardım istemiş...

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES’e çağrıda bulundu. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Kızının mesajları gündem yaratmıştı

Güllü’nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in paylaştığı mesajlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ünlü sanatçının geçmişte yaşadığı olaylar ve ailesiyle ilişkileri yeniden mercek altına alındı.

 

 

 

