Kader'in yürek burkan sorusu: Zeynep Abla annem beni alacak mı?

Haberin Devamı

SERHAT ARADA KALIYOR

Gerçekleri öğrenen Serhat’ın Kader’e karşı değişen tavrı, Zeynep’i derinden etkilerken; Kader’i Berrak’a vermemek için kararlı olan Zeynep, her yolu denemeye hazır görünüyor. Kader’in babasının Cihan olduğu gerçeğini öğrenen Serhat, bu durumun etkisiyle Kader’den uzaklaşmaya başlıyor.

ZEYNEP İLE SERHAT KARŞI KARŞIYA

Fragmanda Zeynep, Serhat’ın Kader’e bakışını sorguluyor. Ona göre Serhat, küçük kızda sadece masum bir çocuk görmeli. Ancak Serhat’ın “Değiştim” itirafı, aralarındaki gerilimi daha da artırıyor ve ikiliyi karşı karşıya getiriyor.

Haberin Devamı

KADER’DEN MASUM SORU

Fragmanın en çarpıcı anı ise Kader’in masum sorusu oluyor; “Zeynep abla, annem beni alacak mı?” Bu soru izleyicinin yüreğine dokunurken, Zeynep’in Kader’i korumak için ne kadar ileri gideceğinin sinyallerini veriyor.

ZEYNEP NE KADAR İLERİ GİDECEK?

Tanıtımın en dikkat çeken cümlesi ise büyük bir sırrın kapısını aralıyor: Zeynep’in “Bir ihbarda bulunacaktım. Tibet Köksal’ın ölümüyle ilgili” sözleri, yeni bölümde dengelerin tamamen değişeceğini gösteriyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…