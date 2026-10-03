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'Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu biliyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Serhat Ve Kader#Zeynep Ve Serhat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 14:36

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar’ın son tanıtımı, gerilimi artırdı. Berrak’ın annesi Mutlu’nun Cihan’ı, “Kader’in Serhat’ın kızı olduğunu biliyorum” sözleriyle tehdit etmesi, bu akşamki bölüme dair merakı zirveye çıkardı.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK MI?

Kanal D’de cumartesi akşamları romantizm, duygu ve entrika rüzgârları estiren Güller ve Günahlar’da tempo yükseldi. Kader’in, Serhat’ın öz kızı olduğunun ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar, bu bölümde de nefes kesecek. Berrak’ın annesi Mutlu’nun Cihan’a, “Kader’in Serhat’ın kızı olduğunu biliyorum” diyerek gözdağı vermesi izleyicileri heyecanlandırdı. Sahnenin devamında, “Müjdeli haberi veririm” tehdidi sonrası Cihan, Zeynep ve Serhat’ın bir arada görülmesi gerilimi daha da tırmandırdı. Dijital platformlarda “Serhat gerçeği öğrenecek mi?” sorusu gündem oldu.

Kaderin Serhatın kızı olduğunu biliyorum

BAKIŞLAR ZEYSER’İN ÜZERİNDE

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İzlenme ve etkileşim rekoru kıran tanıtımda, Serhat ve Zeynep’in katıldıkları davetteki romantik dansından kısa bir kesit de yer aldı. Şıklıkları ve aralarındaki çekimle tüm dikkatleri üzerlerine çeken çift, onları yeniden birlikte görmek isteyen ZeySer hayranlarını umutlandırdı. Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan ikilinin, kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceğinin yanıtı için izleyiciler geri sayıma geçti.

Kaderin Serhatın kızı olduğunu biliyorum

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Güller Ve Günahlar#Serhat Ve Kader#Zeynep Ve Serhat

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