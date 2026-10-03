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GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK MI?

Kanal D’de cumartesi akşamları romantizm, duygu ve entrika rüzgârları estiren Güller ve Günahlar’da tempo yükseldi. Kader’in, Serhat’ın öz kızı olduğunun ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar, bu bölümde de nefes kesecek. Berrak’ın annesi Mutlu’nun Cihan’a, “Kader’in Serhat’ın kızı olduğunu biliyorum” diyerek gözdağı vermesi izleyicileri heyecanlandırdı. Sahnenin devamında, “Müjdeli haberi veririm” tehdidi sonrası Cihan, Zeynep ve Serhat’ın bir arada görülmesi gerilimi daha da tırmandırdı. Dijital platformlarda “Serhat gerçeği öğrenecek mi?” sorusu gündem oldu.

BAKIŞLAR ZEYSER’İN ÜZERİNDE

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İzlenme ve etkileşim rekoru kıran tanıtımda, Serhat ve Zeynep’in katıldıkları davetteki romantik dansından kısa bir kesit de yer aldı. Şıklıkları ve aralarındaki çekimle tüm dikkatleri üzerlerine çeken çift, onları yeniden birlikte görmek isteyen ZeySer hayranlarını umutlandırdı. Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan ikilinin, kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceğinin yanıtı için izleyiciler geri sayıma geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.