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Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kader yabancı film lk kez TV'de!

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#Fatum#Kader Yabancı Film#Kader Filmi Konusu
Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Kader yabancı film lk kez TVde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 12:51

Orijinal adı Fatum olan Kade filmi ekranlara geliyor. senaryosunu Alberto Marini ve Galiñanes'in yazdığı, Juan Galiñanes'in yönettiği filmin başrollerinde Álex García, Luis Tosar , Arón Piper , Luisa Mayol ve Elena Anaya yer alıyor. Peki, Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

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Fatum, Kader yabancı film ilk kez televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Kader filmi, 2023 yapımı İspanyol-Fransız yapımı gerilim filmidir. Kader filmi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. İşte film hakkında merak edilenler...

KADER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sergio (Luis Tosar), ailesini kaybetmemek ve kumar sorunundan dolayı bozulan evliliğini kurtarmak için çabalayan biridir. Pablo (Alex Garcia), ulusal polis memurudur. Pablo’nun 6 yaşındaki oğlu ağır bir kalp hastasıdır ve organ nakli listesindedir. Bu iki ailenin yolları beklenmedik şekilde keşisir. Sergio, ailesiyle tekrar barışma şansını yakalasa da, kumar alışkanlığından vazgeçemez. Son bir kez daha oynamaya karar verir ve eşinin parasını çalar. Ancak işler, kumarhanenin soygunuyla tamamen altüst olur. Pablo, çocuğunun kalp nakli beklediği sırada bu soygunu önlemekle görevlendirilir. Ancak kendi kişisel sorunları ve endişeleri, görevine odaklanmasını zorlaştırır. Sergio ve Pablo’yu biraraya getiren soygun hayatlarında yeni kararlar almalarına yol açacaktır.

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KADER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Luis Tosar - Sergio rolünde,
Arón Piper- Alejo rolünde,
Álex García - Pablo rolünde
Komiser Costa rolünde Elena Anaya
Luisa Mayol- Lidia rolünde
Pepa Gracia
Ethan Álvarez
Valentina Quiza
Derek Leon

 

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#Fatum#Kader Yabancı Film#Kader Filmi Konusu

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