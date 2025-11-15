Kader alevlerin içinde! Güller ve Günahlar'da fırtına devam ediyor...

Haberin Devamı

"KADER YOKSA BEN DE YOKUM"

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Güller ve Günahlar'da Berrak'ın, Serhat'ı kaybetmemek ve Zeynep'i evden göndermek için Kader'i bakıcı ailesine geri vermesi büyük bir krize yol açacak. Berrak, amacına ulaşmak için gözünü karartıp yeni planları devreye sokacak. Zeynep'in, "Hayatınızdan çıkmamı iple çekiyorsunuz değil mi? Kader yoksa ben de yokum" sözleri Serhat'ı köşeye sıkıştıracak.

KADER ALEVLERİN ORTASINDA

Evde yalnız kalan Kader'in ateşle oynarken kaza sonucu yangına sebep olması, bölümün en sarsıcı anlarından biri olacak. Zeynep'in Kader'i kurtarmaya gücü yetecek mi?

KİM VURULACAK?

Boşanmayı kafasına koyan Serhat'ı kararından döndürmeye çalışan Berrak, yeni taktikler peşine düşecek. Tanıtımın sonunda Serhat'ın hedef alınması ve duyulan silah sesi akılları karıştırırken, "Serhat vurulacak mı?" sorusu izleyiciyi merak içinde bırakacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.