Kader Ajanları oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kader Ajanları filmi oyuncu kadrosu

Kader Ajanları oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanan filmler arasında bulunan Kader Ajanları oyuncuları arasında Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly, Anthony Mackie gibi isimler bulunuyor.

KADER AJANLARI FİLMİ OYUNCULARI

Kader Ajanları filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly, Anthony Mackie gibi isimler yer alıyor.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas’la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa’nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader’e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.