Kaçış Yok filmi nerede çekildi? İşte Kaçış Yok filmi oyuncuları ve konusu

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Kaçış Yok filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. John Erick Dowdle'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ve Owen Wilson'ın başrolünü oynadığı 'No Escape' (Kaçış Yok) filminin çekimleri Tayland’da gerçekleştirildi. İşte filme dair merak edilenler

KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan, Drew Dowdle gibi isimler yer alıyor.