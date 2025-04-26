Kaçıranlar için yeniden 'Eşref Rüya'

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Dizinin yeni bölümü Kanal D’de yayınlandıktan bir gün sonra Prime Video’dan da izlenebilecek. Prime üyeleri, her hafta yayınlanacak en yeni bölümlerin yanı sıra dizinin önceki bölümlerine diledikleri zaman erişebilecek.

Güçlü bir mafya lideri olan Eşref’in (Çağatay Ulusoy) travmatik geçmişi ve kayıp aşkı Rüya’yı (Demet Özdemir) arayışını konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği “Eşref Rüya” çarşamba akşamları yeni bölümüyle Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.