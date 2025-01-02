Kaçak gelin sosyal medyaya geri döndü: Korkusundan yorumları kapatmış!

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Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen Harry ve Meghan yüzlerini göstermekten kaçındıkları iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in yer aldığı bir yılbaşı kartıyla hayranlarının yeni yılını kutlamıştı.

MEGHAN'DAN YENİ YIL HAMLESİ

Ünlü çift çok konuşulan bu paylaşımın ardından 2025’in ilk hamlesini gerçekleştirdiler. Sussex Düşesi unvanını taşıyan Meghan Markle kraliyet ailesine girdikten sonra kullanmayı bıraktığı sosyal medyaya geri döndü ve Instagram hesabından bir yeni yıl videosu paylaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry yeni yıl için hazırladıkları kartta çocukları Archie ve Lilibet'i de paylaştı ancak onların yüzünü göstermedi

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Meghan Markle, Prens Harry’nin çektiği söylenen videoda Montecito’daki saray yavrusu gibi evlerine yakın bir plajda kumların üzerinde dalgalara doğru çıplak ayakla koşarken sırtını kameraya dönmüştü.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ: YENİ YILA YENİ VİDEO

Düşes videonun sonunda durup kıkırdayıp koşarak uzaklaşmadan önce kuma “2025” rakamlarını çizmek için eğildi.

Meghan sevenlerine sürpriz yaptı ve ve Instagram'dan video paylaştı

Dün videoyu yayınladığında hesabın 113 takipçisi varken bu sayı şimdiden 700 bine yaklaştı. Markle ise kimseyi takip etmiyor.

Ancak Serena Williams, Chrissy Teigen, Tan France ve daha birçok ünlü paylaşımı “beğenerek” düşese desteklerini gösterdi.

YORUMLARI KAPATMIŞ... "DÜŞES KORKUYOR"

Meghan Markle bir zamanlar yoğun şekilde kullandığı Instagram hesabını Ağustos 2023’te yeniden aktif hale getirmişti.

Markle’ın bu son hamlesiyle ilgili en dikkat çekici kısım ise düşesin paylaşımın yorumlara kapatması oldu. Yani bu yeni yıl videosunu izleyen takipçileri ona yorum yapıp seslenme şansına sahip değil.

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Gelen ilk yorumlar ise Meghan’ın gelebilecek kötü yorumlardan ve eleştirilerden korktuğu, paylaşımını yoruma açmaya cesaret edemediği yönünde oldu.

Bu hamle de düşesin artık kendine eskisi gibi parlak bir Hollywood kariyeri inşa etmek ve birçok farklı projeyi bir arada harekete geçirip ismini öne çıkarmak planının bir parçası olarak yorumlanmıştı. Meghan Markle aktif hale getirdiği hesanında kimseyi takip etmiyor üstelik onu takip edenlerin paylaşımlarına yorum yapmasını da engellemiş durumda

KRALİYETE GELİN GİDİNCE HER ŞEYDEN VAZGEÇMİŞTİ

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Markle, Kasım 2017'de 40 yaşındaki Harry ile nişanlandığından beri sosyal medyada yer almıyordu. Kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin kendi isimleriyle kullandıkları hesapları yok.

Prens William ve Kate Middleton da Charles ve Camilla da kraliyet ailesinin resmi hesaplarından özel günler ve katıldıkları etkinlikler için kişisel olmayan paylaşımlar yapıyorlar.





YILLARDIR ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDELER

Harry ve Meghan ABD’ye gittiklerinden beri her hamleleriyle kendi isimlerini kraliyet ailesinden ayırarak farklı bir yola girmeye çalışırken tam tersi bir tepkiyle karşılaşıp hep eleştiri oklarının hedefinde oldular.

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İkili önce hayatlarını anlatan bir belgeselde yer aldı sonra da Harry’nin ailesini yerden yere vuran hepsiyle arasının bozulmasına yol açan anı kitabı Spare’i (Yedek) yayınladı. Uzun süredir yan yana poz vermeyen çiftin evliliğinde işlerin pek de yolunda olmadığı konuşuluyor

EL ATTIKLARI HER ŞEY HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Artık hiçbir görev üstlenmeseler de hâlâ attıkları her adımda kraliyet ailesi üyesi gibi davranmaya çalışan ve birçok iş girişimine el atan çiftin eline hayal kırıklığı dışında pek bir şey geçmedi.

Harry kurduğu vakıflarla ilgili çalışmalarına devam ederken Meghan Markle “American Riviera Orchard” adını verdiği bir yaşam markası kurdu ve bir yandan da “yemek pişirme, bahçecilik ve eğlence” içereceği söylenen bir kanaldan yayınlar yapmaya hazırlanıyor.

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Gelen dedikodularda çiftin evliliklerinde aradıklarını bulamadığı ancak ayrılmaya da yanaşmadıkları için artık kariyer yollarını farklı şekillerde yürümeye başladıkları söyleniyor.