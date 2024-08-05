Kaçak filmi ne zaman çekildi? Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

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Kaçak filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1993 yılında vizyona giren film, Doktor Richard Kimble'ın işlemediği bir cinayet suçuyla karşı karşıya kalmasını anlatıyor.

KAÇAK FİLMİ HİKAYESİ NEDİR?

Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir mahkumun kaçma girişimi, büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar. Peşinde hapishane kaçkınlarını kovalayan Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard (Tommy Lee Jones) ile Kimble, ipuçlarını izleyerek gerçek katili ortaya çıkarmayı dener...

KAÇAK FİLMİ OYUNCULARI

Harrison Ford

Tommy Lee Jones

Sela Ward

Julianne Moore

Jeo Pantoliano

Jeroen Krabbe

Daniel Roebuck