Kaçak filmi ne zaman çekildi? Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

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Kaçak filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1993 yılında vizyona giren film, Doktor Richard Kimble'ın işlemediği bir cinayet suçuyla karşı karşıya kalmasını anlatıyor.
KAÇAK FİLMİ HİKAYESİ NEDİR?
Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir mahkumun kaçma girişimi, büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar. Peşinde hapishane kaçkınlarını kovalayan Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard (Tommy Lee Jones) ile Kimble, ipuçlarını izleyerek gerçek katili ortaya çıkarmayı dener...
KAÇAK FİLMİ OYUNCULARI
Harrison Ford
Tommy Lee Jones
Sela Ward
Julianne Moore
Jeo Pantoliano
Jeroen Krabbe
Daniel Roebuck