×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kaçak filmi ne zaman çekildi? Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Güncelleme Tarihi:

#Kaçak (The Fugitive)#Harrison Ford#Tommy Lee Jones
Kaçak filmi ne zaman çekildi Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu nedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 18:01

Kaçak (The Fugitive) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Andrew Davis tarafından yönetilen film 1960'lı yılların televizyon serisinden uyarlama. Aksiyon, macera ve dram türündeki filmde Harrison Ford, Dr. Richard Kimble’a hayat veriyor. Peki Kaçak filmi ne zaman çekildi? Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Haberin Devamı

Kaçak filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1993 yılında vizyona giren film, Doktor Richard Kimble'ın işlemediği bir cinayet suçuyla karşı karşıya kalmasını anlatıyor.

KAÇAK FİLMİ HİKAYESİ NEDİR?

Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir mahkumun kaçma girişimi, büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar. Peşinde hapishane kaçkınlarını kovalayan Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard (Tommy Lee Jones) ile Kimble, ipuçlarını izleyerek gerçek katili ortaya çıkarmayı dener...

KAÇAK FİLMİ OYUNCULARI

Harrison Ford
Tommy Lee Jones
Sela Ward
Julianne Moore
Jeo Pantoliano
Jeroen Krabbe
Daniel Roebuck

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak (The Fugitive)#Harrison Ford#Tommy Lee Jones

BAKMADAN GEÇME!