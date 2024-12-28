Kaç gece sabahlara kadar dua etti: Ne olur, çocuklarım da benim gibi annesiz kalmasın!

Haberin Devamı

Böyle bakıldığında sorumlulukların yanı sıra göz kamaştıran bir servetin de sahibi... Güzel bir karısı, üç tane sağlıklı çocuğu var.

İlk anda dünyanın en şanslı insanı gibi görülebilir bu kişi. Ama durum pek öyle değil...

Çünkü hayatının erken döneminde büyük bir trajedi yaşadı. Aradan geçen yıllarda da ayrıcalıklı ailesi onu bazı olumsuzluklardan koruyamadı.

Son bir yıldır da belki de hiç aklına bile gelmeyen derin bir üzüntü yaşadı.

Neyse ki kötü günlerin büyük bir bölümü geride kaldı ve artık geleceğe daha umutlu bakıyor. Yine de yaşadıklarının izlerini ömrü boyunca ruhunda taşıyacak.

ANNESİ GENCECİK YAŞINDA ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Bu kısa öykünün kahramanı İngiltere'nin gelecekteki kralı Galler Prensi William.

Haberin Devamı

42 yaşındaki William, şimdiye kadar olan hayatının en acı olayını 15 yaşındayken yaşadı. O sırada sadece 36 yaşında olan annesi Prenses Diana'yı üzerindeki sır perdesi hala aralanmayan bir trafik kazasında kaybetti.

Bu konudaki duygularını çok sık ifade etmese de bu kadar erken yaşta anne kaybetmek herkesin ruhunda ve kalbinde silinmez izler bırakır.

Bazıları bu acıya kendini teslim eder bazıları da duygularını saklayıp güçlü durmaya çalışır ve normal yaşantısını sürdürür.

Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın günün birinde hayat onu derinlere gömdüğü büyük acısıyla yeniden yüzleştirir... İşte Prens William'a olan da bu.

Gözden Kaçmasın Bu çocuğa ne yapmışlar böyle! Annesinin hastalığı onun küçücük kalbini de kırdı Haberi görüntüle

BÜYÜK ACISIYLA YILLAR SONRA FARKLI BİR ŞEKİLDE YÜZLEŞTİ

Genç yaşta sevgisine doyamadan yitirdiği annesinin acısını kalbinin ve beyninin derinliklerine itmeye çalışsa da bu yıl karısı Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi görmesi onu yeniden hayatının ilk gençlik yıllarına götürdü.

Belki o süreçte üzerinden neredeyse 30 yıl geçen anne acısı bir kez daha tazelendi.

Haberin Devamı

Bu yılın başında karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçiren ardından da kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın durumu elbette içine doğduğu ailesi kadar 2011 yılında kurduğu kendi ailesini de derinden etkiledi. Kocasını ve üç çocuğunu başka bir deyişle.

Ama Kensington'a yakın kaynaklara bakılırsa bu durumdan en çok etkilenen kişi kocası Prens William oldu.

Bu kaynakların OK! dergisine anlattığına göre William, üniversite yıllarında tanışıp aşık olduğu sonra da evlenip üç çocuklu bir yuva kurduğu Kate Middleton'ı kaybetme korkusunu çok derinden yaşadı.

Gözden Kaçmasın Şimdi herkes onu bağrına bastı... Hasta olmasa hiç acımazlardı Haberi görüntüle

KAÇ GECE SABAHLARA KADAR DUA ETTİ

Galler çiftine yakın bir kaynak bu konuda "William, bir insanın, sevdiğini birinin nasıl aniden elinden alınacağını en iyi bilen kişilerden biri" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu sözleriyle Penses Diana'nın 1997 yılındaki ani ölümünü hatırlattı.

Bu kaynağa göre Prens William, karısı Kate'in sağlığına kavuşması için geceler boyunca dua etti.

Söz konusu kaynak bu durumu " Sayısız geceyi Tanrı'ya, kendisi gibi üç çocuğunun da küçük yaşta annesiz kalmaması için dua ederek geçirdi" sözleriyle anlattı.

Prens William, bu kaynağın söylediğine göre Kate'in kemoterapi tedavisi boyunca babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten öğrendiği bilgece bir kuralı uyguladı.

DERDİNİ TASASINI DIŞARIYA YANSITMADI

Tıpkı babaannesi gibi kendi ailesinde ya da özel hayatında yaşadığı sorunları hiç dışarıya yansıtmadı. Kimselere bu konuda ser verip sır vermedi.

Haberin Devamı

Karısının ameliyatı ve sonrasında gelen bütün aileyi şoke eden kemoterapi tedavisi sırasında da bu kuralı uyguladı.

Ama Wililam'ın bir yanda babası bir yanda karısının aynı zamanda kansere yakalanmasından ne kadar etkilendiği dışarıdan bakıldığında bile belli oluyordu.

Prens o sırada epey kilo kaybetti. Hatta bugün karısı Kate'in pek beğendiği söylenen sakallarını bırakma denemelerini de ilk o dönemde yaptı.

Başka bir kaynak da "Kraliyet ailesinin bütün hayatı bu yılın ilk ayında tepetaklak oldu" diye durumu özetledi.