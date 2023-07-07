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Kaan Urgancıoğlu: Düğüne gitmiştik, evlendik

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Yunanistan
Kaan Urgancıoğlu: Düğüne gitmiştik, evlendik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 10:40

‘Yargı’ dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer’le Yunanistan’daki sürpriz nikâhlarının perde arkasını anlattı: “Başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi.”

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KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burcu Denizer ile Yunanistan’da evlenen ünlü oyuncu, sürpriz nikâhla ilgili sorulara yanıt verdi. Urgancıoğlu muhabirlere “Sadece sizler için değil, benim ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. Aileme ‘Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?’ diye sordum. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı” dedi.

Kaan Urgancıoğlu: Düğüne gitmiştik, evlendik


Arkadaşımızın düğününe gitmiştik

Yunanistan’da bulunan Türk Konsolosluğu’nda nikâh törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, “Özel olarak mı böyle bir yer ve mekân tercih ettiniz?” sorusuna herkesi şaşırtan bir cevap verdi: “Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta.”

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Kaan Urgancıoğlu: Düğüne gitmiştik, evlendik


TATLI BİR HEYECAN VAR ÜZERİMİZDE

Evlilik teklifini daha önceden yaptığını da ifade eden Kaan Urgancıoğlu, “Detay vermeyeyim ama daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikâh kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil daha sadelikten yanayız diyebilirim. Daha üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?” sorusu üzerine gazetecilerden “Çocuk” cevabı alan oyuncu, “Amin inşallah” demekle yetindi.

Kaan Urgancıoğlu: Düğüne gitmiştik, evlendik

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Önce balayı yaptık

Balayı planı sorulan Kaan Urgancıoğlu “Biz ilk önce balayı yaptık sonra evlendik gibi oldu. O yüzden malum sezon da başlıyor, pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Yunanistan

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