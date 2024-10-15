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Jüri Başkanı Hale Soygazi Oldu

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#Hale Soygazi#2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul#Feza Çaldıran
Jüri Başkanı Hale Soygazi Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 14:28

Bu sene 17-24 Ekim tarihlerinde ikinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan “2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul” için geri sayım başladı. Yürütücülüğünü New York merkezli Digital Film Academy’nin üstlendiği kısa film festivalinin ana jüri başkanlığını ise oyuncu Hale Soygazi üstleniyor. Festival kapsamında İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek film gösterimleri ve söyleşiler sinemaseverlere açık olacak. Ana Jüri Heyetinin belirlediği ödüller, 24 Ekim’de Doğuş Üniversitesi ana partnerliği ile gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.

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2024 DFFI ana jüri heyeti; oyuncu Hale Soygazi başkanlığında, yönetmen Erhan Kozan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, senarist Kerim Ceylan, sinema yazarı ve akademisyen Doç. Dr. Fırat Sayıcı, akademisyen Prof. Dr. Funda Savaş Gün, yönetmen ve senarist Dr. Amina Zhaman'dan oluşuyor.

 Festival haftası kapsamında 9 ülkeden 22 finalist film, İstanbul’un farklı noktalarında ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 2. DFFI 17-18 Ekim’de yaratıcı endüstrinin buluşma noktası Çekmeköy Belediyesi Crea Center’da gerçekleşecek gösterimler ve söyleşilerle başlayacak.

 Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI), dijitalleşen sinema sektöründe dijital film yapım ve izleme biçimlerini yenilikçi bir bakış açısıyla destekliyor. Dijital kameraya sahip her türlü ekipmanla çekilmiş güçlü hikayeleri ve özgün eserler yaratmayı başarmış tüm kısa filmcileri teşvik eden festival, bağımsız film yapımcılarının çalışmalarını görünür kılmayı amaçlıyor.

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 Yapay Zeka Destekli Filmler İçin De Ayrı Bir Kategori Açıldı

Festival kurucu direktörü İlknur Doruker; ‘’Sinemadaki dijitalleşme ile konvansiyonel üretim ve izleme biçimlerinde gerçekleşen dönüşümü ana odağına alan festivalimizi hayata geçirdik. Dünyanın birçok yerinden başarılı film yapımcıları festivalimize başvurdu. DFFI ile nitelikli sinemayı, yeni teknolojilerle gerçekleşen dönüşümle eş zamanlı ele alarak, yeni ifade ve tartışma alanları açmayı da hedefliyoruz. Bu gelişmelere paralel olarak ‘Yapay Zeka Destekli Filmler’ için de ayrı bir kategori açma ihtiyacı duyduk.’’ dedi.

Jüri Başkanı Hale Soygazi Oldu


 

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#Hale Soygazi#2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul#Feza Çaldıran

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