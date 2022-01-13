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Jurassic World: Yıkılmış Krallık ne zaman, hangi kanalda? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları ve konusu

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Jurassic World: Yıkılmış Krallık ne zaman, hangi kanalda Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları ve konusu

Orjinal adı Jurassic World: Fallen Kingdom olan 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Bilim kurgu türündeki filmde aksiyon, gerilim, macera dolu dakikalar ekran başındaki izleyenleri bekliyor. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

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2018 yılı ABD yapımı Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Jurrassic World serisinin dikkat çeken filmlerinden olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ne zaman, hangi kanalda?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık ne zaman, hangi kanalda?

Barollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall'in olduğu "Jurassic World" filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de!

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu

Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

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Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim adamı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell

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