Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez ekranlarda!

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Jurassic World: Hakimiyet konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Chris Pratt , Bryce Dallas Howard ,Laura Dern , Jeff Goldblum ve Sam Neill gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film dinozorlarla insanların beraber yaşadığı döneme odaklanıyor.

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jurassic World: Hakimiyet, tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların, tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar Adası’nın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI

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Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Laura Dern

Sam Neil

Jeff Goldblum

De Wanda Wise