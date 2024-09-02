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Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez ekranlarda!

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#Jurassic World: Hakimiyet#Jurassic World: Hakimiyet Konusu#Jurassic Park
Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler İlk kez ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 17:35

Jurassic World: Hakimiyet, ilk defa TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2022 yılında vizyona giren film bilim-kurgu ve aksiyon türünde. Colin Trevorrow'un yönettiği yapım Jurassic World: Fallen Kingdom'ın devam filmi. Peki Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Jurassic World: Hakimiyet konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Chris Pratt , Bryce Dallas Howard ,Laura Dern , Jeff Goldblum ve Sam Neill gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film dinozorlarla insanların beraber yaşadığı döneme odaklanıyor.

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jurassic World: Hakimiyet, tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların, tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar Adası’nın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI

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Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
Laura Dern
Sam Neil
Jeff Goldblum
De Wanda Wise

 

 

 

 

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#Jurassic World: Hakimiyet#Jurassic World: Hakimiyet Konusu#Jurassic Park

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