Jurassic World filminin oyuncuları kimler? İşte Jurassic World konusu ve oyuncu kadrosu

Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan ve 2015 yılında vizyonda giren ABD yapımı Jurassic World filmi bir kez daha ekranlara geliyor. Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connolly tarafından senaryosu kaleme alınan filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından merak konusu oldu. İşte, Jurassic World oyuncuları ve filmin konusuyla ilgili detaylar.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız Colin Trevorrow'ın yönetmenliğini yaptığı Jurassic World izleyici karşısına çıkıyor. Jurassic World filminin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson gibi oyuncular bulunuyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar.

Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.