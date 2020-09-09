Jungle dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Jungle oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

1980’li yılların anlatılmış olduğu Jungle filmi ilk olarak 2017 yılında gösterime girmiştir. Amerika’da çekimleri tamamlanmış olan film, izleyiciye gerilim dolu dakikalar yaşatıyor.

Jungle Dizisinin Konusu Nedir?

Türkçe Orman anlamına gelen Jungle filminin ana konusunda 3 arkadaşın başından geçen olaylar yer alıyor. Filmde eski yıllarda 22 yaşlarında olan 3 arkadaş, aynı zamanda maceraperest ve keşfetmeyi seven kişilerden oluşan bireylerdir. 1980 yıllarında geçen filmin hikâyesinde Amazon ormanlarına ilgi duyan ve orayı kendi gözleri ile görmek isteyen 3 arkadaşın hikâyesi anlatılıyor. Gezgin olan Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin adlı 3 farklı karakter filmde bir araya geliyor ve Amazon ormanlarını gezmek ve ilgi çekici bir şeyler bulmak için buluşuyorlar.

Jungle filmindeki gezgin olan Yossi karakteri, özellikle gezmeyi seven ve adrenalin nerdeyse oraya giden bir karakterdir. Amazon ormanına diğer 2 arkadaşı ile birlikte giderken kendilerine rehberlik etmek için Karl Ruptercher ile anlaşırlar ve ormanın yolunu tutarlar. Ancak rehberlik edecek olan Ruptercher, sanılanın aksine sahtekârdır. Amazon ormanlarında ilk başlarda kolay şekilde ilerleyen arkadaşlar, daha sonra başlarına gelecek olan ilginç olaylar yaşar ve buradan kurtulmak için mücadele vermeye başlarlar.

Jungle Kaç Bölüm ve Sezon?

Amerikan yapımı film olan Jungle filmi, dizi olmadığı için tek bölümden oluşuyor. İlk olarak 2017 yılında gösterime girmiş olan Jungle filmi yaklaşık 1 saat 55 dakikalık tek bölümden izleyiciye aktarılıyor.

Jungle Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Harry Potter filminin başrol karakterini canlandıran ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Jungle filminde de başrolde yer alıyor. Radcliffe, filmde gezgin olan ve adrenalini seven Yossi Ghinsberg karakterini canlandırıyor. Jungle filminde yer alan tüm oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakter isimleri ise şu şekilde:

- Alex Russell: Kevin Gale

- Thomas Kretschmann: Karl Ruprechter

- Yasmin Kassim: Kina

- Lily Sullivan: Amie

- Joel Jackson: Marcus Stamm

- Jacek Koman: Moni: Ghinsberg

- Luis Jose Lopez: Tico

- Angie Milliken: Stela

- Paris Moletti: Bolivian

- Joey Vieira: Black Jack

Jungle Yönetmeni Kimdir?

Jungle filminin yönetmenlik koltuğunda oturan isim ünlü yönetmen Greg Mclean’dır.

Jungle Yapımcısı Kimdir?

Filmin 3 farklı yapımcısı bulunuyor ve o isimler ise şu şekildedir:

- Gary Hamilton

- Mike Gabrawy

- Mark Lazarus

Jungle Senaristi Kimdir?

Justin Monjo, Jungle filminin senaristliğini üstlenen isimdir.

Jungle Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

- Film için ayrılan toplan bütçe 90 milyon $

- Filmden edilen ortalama hasılat ise 263 milyon $ şeklindedir.