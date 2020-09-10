John Wick filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? John Wick serisi oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

John Wick filmi 2014 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin ülkelerinde çekilen bu film seri haline gelmiş olan bir filmdir. Filmin toplam süresi 1 saat 41 dakika olup bu film aksiyon ve gerilim alanında çekilmiş bir filmdir. John Wick filmi en çok beğenilen aksiyon filmleri arasındadır.

John Wick Filminin Konusu Nedir?

Tetikçilikten emekli olmuş olan John Wick, karısı ile birlikte emekliliğinin tadını çıkarır. Hayatı güzel giderken bir anda işler iyi gitmez ve karısı amansız bir hastalığa yakalanır. John Wick'in karısından kalan bir mirası vardır. O da karısının yanından hiç ayırmadığı sürekli onunla vakit geçirdiği köpeğidir. John Wick'in evine 3 tane gangster dadanır ve bu gangsterlar köpeği de öldürür. Hayatta artık kaybedecek hiçbir şeyin olmadığının farkında olan John Wick sadece ve sadece intikam ateşi ile yanıp tutuşur.

İntikam için yatıp kalkan John Wick New York sokaklarında, hayatına zarar veren ve ailesini hayattan koparanlarla amansız bir mücadeleye girer.

John Wick IMDb Puanı Kaçtır?

John Wick filminin IMDb puanı 7.4'dür.

John Wick Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Keanu Revees: John Wick

2) Michael Nyqvist: Viggo Tarasov

3) Alfie Allen: Iosef Tarasov

4) Adrianne Palicki: Miss Perkins

5) Bridget Moynahan: Helen

6) Ian McShane: Winston

7) John Leguizamo: Aurelio

8) Willem Dafoe: Marcus

9) Dean Winters: Avi

10) Omer Barnea: Gregory

11) Bridget Regan: Addy

12) Lance Reddick: Charon

13) Toby Leonard Moore: Victor

14) David Patrick Kelly: Charlie

15) Kevin Nash: Francis

16) Daniel Bernhardt: Kiril

17) Randall Duk Kim: Continental Doctor

18) Keith Jardine: Kuzma

John Wick Yönetmeni Kimdir?

John Wick filminin iki tane yönetmeni bulunmaktadır. Bunlar;

- David Leitch

- Chad Stahelski

John Wick Yapımcısı Kimdir?

John Wick filminin 5 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Basil Iwanyk

- David Leitch

- Eva Longoria

- Chad Stahelski

- Mike Witherill

John Wick Senaristi Kimdir?

John Wick filminin senaristi Derek Kolstad'dır.

John Wick Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?

John Wick filmi için ayrılan bütçe 75 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise tam olarak 88.8 milyon dolardır.