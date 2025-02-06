John Wick 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? John Wick 3: Parabellum ne zaman çekildi?

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John Wick serisi en beğenilen yapımlardan biri. Aksiyon türündeki serinin ilk filmi 2014'te, ikincisi ise 2017 yılında vizyona girmişti. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı serinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor.

JOHN WICK 3 KONUSU NEDİR?

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve The High Table üyesi birini öldürdüğü için gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor.

JOHN WICK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves

Ian McShane

Mark Dacascos

Laurence Fishburne

Asia Kate Dillon

Halle Berry

Lance Reddick

Anjelica Huston

Saïd Taghmaoui

Jerome Flynn

Boban Marjanović

Randall Duk Kim