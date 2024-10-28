John Wick 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? John Wick 2 ne zaman çekildi?

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği John Wick 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmde, emekli tetikçi John Wick, suç lordu Santino D'Antonio'ya (Scamarcio) verdiği kan yeminini yerine getirmek için eski hayatına geri dönmeye zorlanır. İşte John Wick oyuncuları ve konusu...

John Wick 2 Oyuncuları

Filmin başrolünde baş karakteri Keanu Reeves canlandırırken , yardımcı oyuncu kadrosunda Common , Laurence Fishburne , Riccardo Scamarcio , Ruby Rose , Lance Reddick , Peter Stormare , Bridget Moynahan , Franco Nero , John Leguizamo ve Ian McShane yer almaktadır.

John Wick 2 Konusu

Haberin Devamı

İntikam aleviyle yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdit altında olmasıyla Wick emeklilikten geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulur.