Sakalı, bıyığı boyamış... Başında bir bere: Yanında güzel kızı olmasa zor tanıyacaklardı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 16:10

Sinema dünyasının yıldızları birer birer 79'uncu Cannes Film Festivali'nde boy gösteriyor... Elbette dünyanın dört bir yanından yedinci sanata emek verenler o ünlü kırmızı halıya çıkıyor ama hala en çok ilgiyi çekenler her zamanki gibi Hollywood'un pırıltılı isimleri.

İşte bunlardan biri dün Cannes'a uzun süre unutulmayacak bir iz bıraktı. Bunun ilk ve tek nedeni ise filmi ya da oyunculuğu değil görüntüsüydü.

Çünkü bu ünlü yıldız, öyle farklı bir görüntü sergiledi ki, kelimenin tam anlamıyla eğer yanında kızı olmasaydı onu tanımak belki daha uzun zaman alacaktı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI
Bu ünlü isim John Travolta'nın ta kendisiydi!

Gençlik yıllarında rol aldığı Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction, Face Off başta olmak üzere birçok yapımla hafızalara kazınan 72 yaşındaki Travolta, ilk yönetmenlik denemesi olan Propeller One-Way Night Coach'un galasına katıldı.

Yanında da 2020 yılında hayata veda eden karısı Kelly Preston ile evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta vardı.

Babasıyla annesinin en dikkat çeken fiziksel özelliklerini alan Ella Bleu, güzelliğiyle göz doldurdu. Ama John Travolta'nın görüntüsü güzel kızını bile gölgede bıraktı.

BİRAZ KÜÇÜLMÜŞ BİRAZ DA GENÇLEŞMİŞ
Siyah bir takım elbise, beyaz gömlek, krem rengi kravat kullandı Travolta. Başına taktığı krem rengi beresi ve gözlükleriyle dikkat çekti.

Hatta çoktan ak düşen sakalını ve bıyığını bile boyamıştı Travolta.

Yıldızın görüntüsü hayranları için büyük bir şok oldu.

Çünkü gerçekten de ilk bakışta tanınmayacak kadar farklı görünüyordu John Travolta. Epey kilo vermişti, daha da ötesinde cildi yaşından çok daha genç görünüyordu.

BU GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ MERAK UYANDIRDI
John Travolta'nın görüntüsündeki bu değişim de sosyal medyada tartışılan konulardan biri oldu.

Bazı kişiler Travolta'nın sanki "küçülmüş" gibi göründüğünü savundu. Bazıları da 72 yaşındaki biri için bu görünümün gayet normal olduğunu belirtti.

John Travolta'nın, Hollywood'da çok yaygın alan zayıflama iğneleri yüzünden bu kadar farklı göründüğünü söyleyenler de oldu.

Senaryosunu yazdığı ve ilk yönetmenlik denemesini de gerçekleştirdiği Propeller One-Way Night Coach filminin kırmızı halısında yaşının çok ötesinde fiziksel hareketliliğiyle de dikkat çekti Travolta.

Travolta'ya filminin tüm ekibi eşlik etti. Yıldız, küçük oyuncu Clark Shotwell ile de poz verdi kırmızı halıda.

ERKEN KAYBETTİĞİ OĞLUNA ADADI: Bu arada filmle ilgili küçük bir not. Propeller One-Way Night Coach, Travolta'nın 1997 yılında yayınlanan aynı adlı kitabının bir uyarlaması. Filmin kahramanı ise Jeff adında 8 yaşında bir çocuk. Havacılığa meraklı olan Jeff, annesiyle birlikte ülkenin bir ucundan Hollywood'a uçan bu çocuğun öyküsü üzerine kurulu. Travolta yıllar sonra sinemaya da uyarladığı kitabını, gencecik yaşta kaybettiği oğlu Jett'e adadı. Film, kendisi de uçak kullanan Travolta'nın havacılık tutkusuna da bir gönderme.

BİR DE BÜYÜK SÜRPRİZ
John Travolta, o galanın öncesinde de büyük bir sürpriz yaşadı. Önceden bilgilendirilmeden Onursal Altın Palmiye verildi.

Cannes Film Festivali'nin direktörü Thierry Fremaux, John Travolta'ya bunun özel bir gece olacağını söyledi. Ama herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bu yüzden de Onursal Altın Palmiye, Travolta için büyük bir sürpriz oldu. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Buna inanamıyorum. Bu beklediğim en son şeydi" dedi. Sonra da direktör Fremaux'ya dönerek "Bana çok özel bir gece olacağını söylemiştin, ama bunu kast ettiğini anlamadım" dedi.

Travolta bu Altın Palmiye Ödülü'nü "Oscar'ın da ötesinde" diye nitelendirdi.

John Travolta, daha önceki yıllarda 2020 yılında meme kanserinden hayata veda eden karısı Kelly Preston ile defalarca Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Karısı Kelly Preston'ın ölümünden sonra John Travolta'nın hayatına kimse girmedi. Sevgili edinmeyi karısına ihanet olarak gördüğünü söyleyen yıldız, karısından önce de büyük oğlu Jett'i trajik bir biçimde kaybetmişti. Şimdi bütün sevgisini ve enerjisini kızı Ella ile küçük oğlu Benjamin'e vermiş durumda.

