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John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir? John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları

#John Carter#John Carter İki Dünya Arasında #John Carter Filminin Konusu
John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları

John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2012 yapımı olan John Carter: İki Dünya Arasında bu akşam yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Andrew Stanton oturuyor. Peki, John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu nedir?

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John Carter: İki Dünya Arasında filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları arasında Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton gibi isimler bulunuyor.

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ KONUSU

Bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyüyen bir savaşın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır...

OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton gibi isimler bulunuyor.

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