Son uykusuna yatalı bir yıl geçti... 27 yaş genç sevgilisi yerine kimseyi koyamadı... Hala onun adını fısıldıyorum

Haberin Devamı

Gençlik yıllarında zengin bir iş insanı ile evlenmişti. Onu elinden kaçırmamak için kedilere olan sevgisini de bildiğinden dizi dizi estetik operasyon geçirip kendini kediye benzetti.

Bu arada kocasını elinde tutamadı ama geçirdiği operasyonlar sonucu değişen görüntüsü nedeniyle ününe ün kattı.

2024'ün 31 Aralık günü yeni yılı karşılamaya hazırlanırken dinlenmek istedi. Sevgilisiyle birlikte biraz uyumak için yatağına girdi...

Uyudu uyumasına ama bir daha uyanamadı. Düş görürken bu dünyadan uçtu gitti...

Şimdi ölümünün birinci yıl dönümünde başta sevgilisi olmak üzere hiç tanımasa da magazin basınından her adımını takip edenler onu anıyor.

Haberin Devamı

KEDİ KADIN ÖLELİ BİR YIL OLDU

Kedi Kadın lakabıyla bilinen Jocelyn Wildenstein bu anlattığımız kişi...

Gençlik yıllarında evlendiği milyarder sanat taciri ve iş insanı Alec Wildenstein'ı elinde tutabilmek için kendini onun en sevdiği hayvana yani kediye benzeten Jocelyn Wildenstein, 2024'ün 31 Aralık günü beklenmedik bir şekilde hayata veda etti.

O sırada birlikte olduğu kendisinden 27 yaş genç sevgilisi Lloyd Klein başta olmak üzere renkli hayatını uzaktan izleyen herkes ölümünün birinci yıl dönümünde Kedi Kadın'ı hatırladı.

84 yaşındayken hayata veda eden Wildenstein'ın 58 yaşındaki sevgilisi Lloyd Klein için ise onun yeri şimdiye kadar hiç dolmadı.

Gözden Kaçmasın Kötü hayatından onu kocası kurtardı: Omuzuna yaslanınca huzur buldu Haberi görüntüle





27 YAŞ GENÇ SEVGİLİSİ YERİNE KİMSEYİ KOYAMADI

Klein, daha Wildenstein'ın ölüm yıl dönümüne birkaç ay varken onu sosyal medya hesabından anmıştı. "Onsuz neredeyse bir yıl geçti ve hala gelip aniden içeriye giriverecekmiş gibi hissediyorum" diye yazdı Klein.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Hala onun adını fısıldıyorum, kendime yakın hissetmek için. Jocelyn gitti ama beni terk etmedi. Soluduğum havada, sevdiğimiz yerlerde, içimi ısıtan ve bazen de kalbimi kıran anlarda yaşıyor."

Haberin Devamı

Klein, sosyal medya paylaşımında yazdığına göre hala Jocelyn Wildenstein'ın ışığını hissediyor. Yumuşak bir alev gibi o ışık Klein'ın yanında ilerliyor.

'BAZI AŞKLAR ÖMÜR BİTTİĞİNDE BİTMEZ'

Aradan geçen bir yıla rağmen beklenmedik bir şekilde kaybettiği sevgilisi Jocelyn Wildenstein'a o paylaşımında şöyle seslendi Lloyd Klein: "Bazı aşklar ömür bittiğinde bitmez... Orada kalır, yol gösterir... Ben de sonsuza kadar seveceğim kadının yokluğuyla yaşamayı öğreniyorum."

Bu satırlara da yansıdığı gibi geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle tuhaf bir görünüme sahip olan Wildenstein, hayatının son yıllarında da olsa tam da istediği gibi sevilmiş.

Haberin Devamı

Klein, daha önce verdiği bir röportajda da "Jocelyn'i her günün her anında özlüyorum" diyerek onun yokluğuna alışamadığını ifade etmişti.





YENİ YIL PARTİSİNE HAZIRLANIRKEN ÖLMÜŞTÜ

Wildenstein, 2025 yılını karşılamaya hazırlanırken son nefesini vermişti. 31 Aralık gecesi Paris'teki bir partiye katılacak olan Wildenstein ve Lloyd, biraz uyuyup dinlenmeye karar verdiler. İki sevgili yatıp uyudu. Wildenstein'ın 27 yaş genç sevgilisi uyandı ama kendisi son uykusundan uyanamadı.

Lloyl Klein, onu yanında buz gibi yatarken buldu. O gün Jocelyn Wildenstein'ın ölümünü Üzücü... Çok üzücü... Olağanüstü üzücü" sözleriyle tanımladı. "21 yıldır tanıdığınız diğer yarınızın yanında uzanıp sonra da uyandığınızda onun cansız ve buz gibi bedenini bulmak çok üzücü" diyerek duygularını ifade etti Klein.

Haberin Devamı

BABASININ DÜKKANINA GİREN BİR YÖNETMEN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Wildenstein, İsviçre'de Jocelyne Perisset adıyla dünyaya geldi

İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu. Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girdi ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.

Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü.

O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı Wildenstein.

Haberin Devamı

Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein.

Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi. Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.





KOCASINI ELİNDE TUTABİLMEK İÇİN KENDİNİ KEDİYE BENZETTİ

Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı. Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile tanıştı.

İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.

Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi. Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!

Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi.

Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.

Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.

Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.

Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.

Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı. Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu.

Fakat Jocelyn Wildenstein bu sözünü tutmadı, estetik operasyonlarını sürdürdü. Daha kısa bir süre önce hiç estetik yaptırmadığını iddia edecek kadar da bıçak altına yatmayı sıradan hale getirmişti.