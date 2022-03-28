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Jessica Chastain kimdir, kaç yaşında? Oscar’da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı

#Jessica Chastain#Oscar#En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain kimdir, kaç yaşında Oscar’da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı

The Eyes of Tammy Faye filmindeki performansı ile Oscar’a damga vuran isimlerden biri de Jessica Chastain oldu. Jessica Chastain, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Peki, Jessica Chastain kimdir, kaç yaşında?

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Jessica Chastain kaç yaşında olduğu ve oynadığı fimler merak ediliyor. Oscar 2022’de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Jessica Chastain, Amerikalı oyuncudur. Orta halli bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında Kaliforniya’da doğan Jessica Chastain’in ilkokulda başladığı dans hayatını tiyatro izlemiş. Daha küçük yaşlarda ‘Romeo ve Jüliet’ de dahil birçok Shakespeare oyununda rol almayı başaran Jessica Chastain, daha sonra oradan mezun Robin Williams’ın bursuyla Juilliard’a girmeyi başarıyor.

Chastain’in başarılı tiyatro hayatı yanında Julliard’daki son yılında televizyonda da ‘ER’, ‘Dark Shadows’, ‘Law&Order’ gibi dizilerde oynamaya başlıyor.

2008 yılında ilk kez rol aldığı ‘Stolen’ filmini, 2010 yılında Helen Mirren’in başrol oynadığı ‘The Debt’ filminde Mossad ajanını oynadığı yardımcı rol izliyor.

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‘Shakespeare in Love’ın yönetmeni Oscar’a da aday olan John Madden’e olan hayranlığı nedeniyle The Debt’deki rolünü çok istediğini söyleyen oyuncu, bu rol için dört ay boyunca dövüş dersleri almasının yanında Almanca da öğrenmiş.

Duyguların Rengi filmindeki performansıyla Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı oldu. 2012'de başrolde olduğu tartışmalı askerî gerilim filmi Zero Dark Thirty'deki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award'da En İyi Kadın Oyuncu ve Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca aynı rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilmişti.

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#Jessica Chastain#Oscar#En İyi Kadın Oyuncu

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