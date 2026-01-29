Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, eski bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olan niÅŸanlÄ±sÄ±yla evlenmiÅŸti.

BaÅŸlarda aralarÄ±nda 31 yaÅŸ fark olan Ã§iftin iliÅŸkisinin bu kadar ilerleyeceÄŸine kimse ihtimal vermemiÅŸti ama iÅŸte onlar gerÃ§ekten de yuvalarÄ±nÄ± kurmuÅŸtu.Â

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 15 gÃ¼n geÃ§miÅŸti ki bu kez ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi.. O bebek ÅŸimdi bir yaÅŸÄ±nÄ± bile geÃ§ti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla taÃ§lÄ± gÃ¼zel eÅŸinden yeni bir bebek haberi daha geldi. Ã‡ift, 2026 yÄ±lÄ± iÃ§inde ikinci bebeklerine kavuÅŸacak.

Bu yeni bebek, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sekizinci Ã§ocuÄŸu olacak!

Â

GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ° DÃ–RDÃœNCÃœ KARISINDAN SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ° GELÄ°YOR

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n meraklÄ±larÄ±, kendi ÅŸÃ¶hretinden Ã§ok Jennifer Lopez'in eski kocasÄ± ve ikizlerinin babasÄ± olarak tanÄ±nan Marc Anthony ile Paraguay eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi Nadia Ferreida'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ± zaten.

Haberin DevamÄ±

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n 28 Ocak gÃ¼nÃ¼ evlenen 57 yaÅŸÄ±ndaki Anthony ile 31 yaÅŸÄ±ndaki Ferreira'dan ÅŸimdi de ikinci bebek haberi geldi. Ã‡ift duyuruyu yapmak iÃ§in de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini tercih etti.

Nadia Ferreira ve Marc Anthony yaptÄ±klarÄ± ortak Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun. Hayat bize ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir hediye veriyor. Marquito, aÄŸabey olacak" diye yazdÄ±.

Â Ferreira'nÄ±n bu cÃ¼mlelerine giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ±n Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len kendisinin, Marc Anthony'nin ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n ellerinin bulunduÄŸu bir fotoÄŸraf eÅŸlik etti.

Cinsiyetini aÃ§Ä±klamadÄ±klarÄ± bu bebek Nadia Ferreira'nÄ±n ikinci, Marc Anthony'nin de sekizinci Ã§ocuÄŸu olacak.

Nadia Ferreira ve Marc Anthony, mutlu haberi ortak bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.Â





Haberin DevamÄ±

EÅžLERÄ°NÄ° GENELLÄ°KLE TAÃ‡LI GÃœZELLER ARASINDAN SEÃ‡TÄ°

Anthony'nin bunca kalabalÄ±k ailesi iÃ§inde en Ã§ok bilinenler, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Max ve Emme...

GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio Muniz olan Marc Anthony, ilk Ã§ocuÄŸuna Debbie Rosado ile iliÅŸkisinden sahip oldu.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu iliÅŸkiden Arianna adÄ±nda yetiÅŸkin bir kÄ±zÄ± var Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n. Eski Ã§ift bu kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ã¼stÃ¼ne Chase adÄ±nda bir de erkek bebek evlat edinmiÅŸti.

Kainat GÃ¼zeli unvanÄ± taÅŸÄ±yan Dayanara Torres ile evliliÄŸinden Christian Marcus ve Ryan Adrian adÄ±nda iki tane oÄŸlu oldu.

Nadia Ferreira ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan Anthony, doÄŸacak yeni bebeÄŸiyle birlikte sekizinci kez baba olacak.

Haberin DevamÄ±

Marc Anthony, bir zamanlar Jennifer Lopez ile evliydi. Bu evlilikten biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk sahibi oldu.Â