×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Mutlu haber üçüncü evlilik yÄ±l dönümünde geldi... Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genç karÄ±sÄ±ndan 8'nci bebek geliyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Marc Anthony#Jennifer Lopez#Nadia Ferreira
Mutlu haber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±ndan 8nci bebek geliyor
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 10:39

Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nceydi... YÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nÄ±n bitmesine sadece birkaÃ§ gÃ¼n kalmÄ±ÅŸtÄ±... O zamana kadar sakin giden Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±ndan gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renin haberi geldi.

Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, eski bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olan niÅŸanlÄ±sÄ±yla evlenmiÅŸti.

BaÅŸlarda aralarÄ±nda 31 yaÅŸ fark olan Ã§iftin iliÅŸkisinin bu kadar ilerleyeceÄŸine kimse ihtimal vermemiÅŸti ama iÅŸte onlar gerÃ§ekten de yuvalarÄ±nÄ± kurmuÅŸtu.Â 

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 15 gÃ¼n geÃ§miÅŸti ki bu kez ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi.. O bebek ÅŸimdi bir yaÅŸÄ±nÄ± bile geÃ§ti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla taÃ§lÄ± gÃ¼zel eÅŸinden yeni bir bebek haberi daha geldi. Ã‡ift, 2026 yÄ±lÄ± iÃ§inde ikinci bebeklerine kavuÅŸacak.

Bu yeni bebek, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sekizinci Ã§ocuÄŸu olacak!
Â

Mutlu haber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±ndan 8nci bebek geliyor

GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ° DÃ–RDÃœNCÃœ KARISINDAN SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ° GELÄ°YOR
Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n meraklÄ±larÄ±, kendi ÅŸÃ¶hretinden Ã§ok Jennifer Lopez'in eski kocasÄ± ve ikizlerinin babasÄ± olarak tanÄ±nan Marc Anthony ile Paraguay eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi Nadia Ferreida'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ± zaten.

Haberin DevamÄ±

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n 28 Ocak gÃ¼nÃ¼ evlenen 57 yaÅŸÄ±ndaki Anthony ile 31 yaÅŸÄ±ndaki Ferreira'dan ÅŸimdi de ikinci bebek haberi geldi. Ã‡ift duyuruyu yapmak iÃ§in de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini tercih etti.

Nadia Ferreira ve Marc Anthony yaptÄ±klarÄ± ortak Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun. Hayat bize ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir hediye veriyor. Marquito, aÄŸabey olacak" diye yazdÄ±.

Â Ferreira'nÄ±n bu cÃ¼mlelerine giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ±n Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len kendisinin, Marc Anthony'nin ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n ellerinin bulunduÄŸu bir fotoÄŸraf eÅŸlik etti.

Cinsiyetini aÃ§Ä±klamadÄ±klarÄ± bu bebek Nadia Ferreira'nÄ±n ikinci, Marc Anthony'nin de sekizinci Ã§ocuÄŸu olacak.

Gözden KaçmasÄ±nEn tuhaf Ã§iftin sinema kaÃ§amaÄŸÄ± hÄ±zlÄ± Ã§ekim bittiEn tuhaf çiftin sinema kaçamaÄŸÄ± 'hÄ±zlÄ± çekim' bittiHaberi görüntüle

Mutlu haber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±ndan 8nci bebek geliyor

Nadia Ferreira ve Marc Anthony, mutlu haberi ortak bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kaderi bÃ¶yle yazÄ±lmÄ±ÅŸ: GÃ¼zellik kraliÃ§esi seÃ§ilmeyen onun karÄ±sÄ± olamÄ±yorÜnlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kaderi böyle yazÄ±lmÄ±ÅŸ: Güzellik kraliçesi seçilmeyen onun karÄ±sÄ± olamÄ±yor! Haberi görüntüle

Mutlu haber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±ndan 8nci bebek geliyor

Haberin DevamÄ±

EÅžLERÄ°NÄ° GENELLÄ°KLE TAÃ‡LI GÃœZELLER ARASINDAN SEÃ‡TÄ°
Anthony'nin bunca kalabalÄ±k ailesi iÃ§inde en Ã§ok bilinenler, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Max ve Emme...

GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio Muniz olan Marc Anthony, ilk Ã§ocuÄŸuna Debbie Rosado ile iliÅŸkisinden sahip oldu.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu iliÅŸkiden Arianna adÄ±nda yetiÅŸkin bir kÄ±zÄ± var Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n. Eski Ã§ift bu kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ã¼stÃ¼ne Chase adÄ±nda bir de erkek bebek evlat edinmiÅŸti.

Kainat GÃ¼zeli unvanÄ± taÅŸÄ±yan Dayanara Torres ile evliliÄŸinden Christian Marcus ve Ryan Adrian adÄ±nda iki tane oÄŸlu oldu.

Nadia Ferreira ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan Anthony, doÄŸacak yeni bebeÄŸiyle birlikte sekizinci kez baba olacak.

Haberin DevamÄ±

Mutlu haber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 31 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±ndan 8nci bebek geliyor

Marc Anthony, bir zamanlar Jennifer Lopez ile evliydi. Bu evlilikten biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk sahibi oldu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nYÄ±llar boyunca daldan dala kondu, sonunda kalbi o gÃ¼zelde durdu: AralarÄ±nda 31 yaÅŸ fark varYÄ±llar boyunca daldan dala kondu, sonunda kalbi 'o güzelde durdu': AralarÄ±nda 31 yaÅŸ fark varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Marc Anthony#Jennifer Lopez#Nadia Ferreira

BAKMADAN GEÇME!