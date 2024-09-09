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Jennifer Lopez'den intikam elbisesi

Güncelleme Tarihi:

#Ben Affleck#Jennifer Lopez#Unstoppable
Jennifer Lopezden intikam elbisesi
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:54

Ben Affleck’le boşanma aşamasında olan Jennifer Lopez, rol aldığı “Unstoppable”ın galasına ışıltılı ve hayli iddialı bir elbiseyle katıldı. Filmin yapımcısı olan Ben Affleck ise etkinliğe gelmedi.

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AYRILIK YIKMADI

20 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck bu kez aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Ancak mutlulukları uzun ömürlü olmadı, iki ünlü yıldız 2 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Jennifer Lopez, yeni filmi “Unstoppable”ın galasında, bu ayrılığın kendisini yıkmadığını göstermek ister gibiydi.

Jennifer Lopezden intikam elbisesi

GALADAN BEN AFFLECK’E MESAJ

Tek bacakla doğmasına rağmen güreş alanında büyük başarılar elde eden Anthony Robles’ın hayatını konu alan “Unstoppable”ın galası önceki gün Toronto Film Festivali’nde yapıldı. Filmde sporcunun annesini canlandıran Jennifer Lopez, galada giydiği elbiseyle sosyal medyada gündem oldu. Boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katılan JLo’nun iddialı tercihi için “İntikam elbisesi” yorumları yapıldı.

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Jennifer Lopezden intikam elbisesi

Türkiye’ye geleceğim

Galaya Kelebek yazarı Barbaros Tapan da katıldı. Film, güreş şampiyonu bir gencin hikâyesini perdeye taşıyor. Tapan, filmin yapımcıları arasında yer alan Matt Damon’a Türkiye’nin milli sporunun güreş olduğunu söyleyince ünlü oyuncu şaşırdı. Bu yaz Yunanistan’da tatil yapan Damon, “Türkiye’ye de geleceğim” dedi.

 

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#Ben Affleck#Jennifer Lopez#Unstoppable

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