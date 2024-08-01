Eski nişanlıdan yeni eş olmadı, boşanma kağıtları hazır... Evlilik buraya kadarmış!

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Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana belli ki sadece dedikoduları yalanlamak için bir araya gelen Lopez ile Affleck, sonunda boşanmaya karar verdi.

Hatta ileri sürülenlere göre çift boşanma belgelerini hazırladı...Ancak henüz resmi bir başvuru yapmadılar.

İKİNCİ KAVUŞMADAN SONRA GELEN EVLİLİĞİN ÖMRÜ KISA OLDU

İngiliz ve ABD magazin basınında yer alan iddialara göre 55 yaşına giren Lopez ile 51 yaşındaki Affleck, son bir kez anlaşmak için masaya oturdular ama bundan da bir sonuç çıkmadı.

Şimdi son bir adım kaldı... Çiftin boşanmak için resmen mahkemeye başvurması.

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez ile Ben Affleck filmlerdekine benzer bir aşkın kahramanı olmuşlardı. İlk nişanlılık döneminden sonra ayrıldılar.

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Aradan tam 17 yıl geçtikten sonra yeniden bir araya geldiler. Aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı aldılar. Üstelik bu kez evlendiler. Ama ikinci kavuşmadan sonra gelen evlilik sadece iki yıl sürebildi.

Çiftin evliliğinin iyi gitmediğine dair söylentiler geçtiğimiz mayıs ayında başladı. Lopez, MET Gala gecesine yalnız başına katıldığında herkes "Evlilik bitiyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Bu da nedensiz değildi elbette.

Zaten epeydir Bennifer çiftiyle ilgili bu tarz söylentiler sürüp gidiyordu. Fakat bir buçuk ay sonra Lopez ile Affleck, ilk kez yan yana görüntülendiler.

Birkaç kez daha el ele kameralar karşısına çıktılar. Bir yandan söylentileri durdurmak diğer yandan da evliliklerine bir şans daha vermek istediler. Fakat olmadı.

Son olarak birlikte satın aldıkları malikaneyi satışa çıkardıklarında artık boşanacakları onları takip edenlerin gözünde kesinleşmiş oldu.

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HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında Gigli filminde birlikte oynadı. O sırada başlayan aşklarını bir nişan yüzügüyle taçlandırdılar. Sadece iki yıl sonra evlilik planları yaparken yollarını ayırdılar.

2021 yılında tekrar bir araya gelip 2022 yılında da evlendiler.

O ayrılık sürecinde neler hissettiğini Lopez evliliklerinden hemen sonra mutlu günlerini yaşadıkları dönemde konuk olduğu bir programda anlatmıştı.

Lopez, Ben Afleck ile nişanı bozdukları 2004 yılında yaşadığı aşk acısı yüzünden kendisini "ölecek gibi" hissettiğini bir kez daha söyledi.

Lopez "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

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Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda.

Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım.

O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında nişanlandı.

Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım.

İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

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Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık."

Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in nişanları bittikten sonra ikisi de farklı hayatlar kurdular.

Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptı. İkisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattığına göre Lopez ne yaparsa yapsın, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadı. Belli ki Affleck de onu unutamamıştı.

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Bennifer çifti, 2022 yılında evlendi. Ama yine yolları mutluluğa değil ayrılığa uzandı.

AFFLECK'İN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Bu Ben Affleck'in ikinci boşanması... Affleck, ilk evliliğini 2005 yılında Jennifer Garner ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldular. Fakat evliliğin 10'uncu yılında Ben Affleck'in karısını çocuklarının dadısıyla aldattığı iddiaları duyuldu.

Garner ile Affleck, evliliklerini ayakta tutmak için çaba harcadılar ama sonunda boşanma kararı geldi. Çiftin resmen boşanması 2018 yılında gerçekleşti.

LOPEZ DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Lopez ise Affleck'ten önce üç kez daha evlendi. Üçü de fazla uzun sürmedi ve boşanmayla sonuçlandı.

Lopez ilk büyük çıkışını da genç yaşında trajik şekilde ölen şarkıcı Selena'yı canlandırdığı aynı adlı yapımla gerçekleştirdi: O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. O yıl aynı zamanda ilk kocası Ojani Noa ile evlendiği yıldı.

Yıllar sonra Ojani'nin o dönemi "Tamamen aşıktık, deli gibi aşıktık" diye tanımlasa da evlilik sadece 11 ay sürdü. Bunda da aralarına giren kıskançlık duygusunun büyük etkisi oldu.

Bu arada Lopez ile tanıştığında ilk kocası Ojani'nin Miami'deki bir Küba restoranında garson olduğunu hatırlatalım. Noa sonradan aktör ve yapımcı olarak adını duyurdu.

Boşanmanın ardından Noa'nın ilişkisi hakkında bir kitap yazmanın yanı sıra yıldızın özel görüntülerini yayınlamayı planlamıştı. Ama Jennifer Lopez bunu yasal yollardan engelledi.

Noa'nın anlattığına göre Lopez'in kendisinden sonraki sevgilisi Sean Diddy Combs ile görüşmeye başlaması onun da kıskançlığa sürüklenmesine neden oldu.

Bunu da bir röportajında şöyle anlattı Ojani Noa: "Jennifer'ı aradım ve ona neden Sean ile randevuya çıktığını sordum. O da bana 'Bunu yapmam gerektiği söylendi' dedi... Kıskanıyordum, kendimi tutamayıp bağırdım: 'Ama sen evlisin!'

Ojani Noa, yıllar sonra eski karısının Ben Affleck ile evlendiğini duyduğunda da ilginç bir yorum yaptı: " Ona ve Ben'e en iyisini diliyorum. Ama bu işin uzun süreceğine inanmıyorum."

ARDINDAN İKİNCİ EVLİLİK GELDİ

Jennifer Lopez, Combs ile yollarını ayırdıktan sonra Love Don't Cost a Thing adlı şarkısının video klibinde Cris Judd ile tanıştı. Kısa bir ilişkinin ardından aynı yıl evlendiler. Ama bu evlilik de öyle uzun sürmedi

Cris Judd sonradan Lopez ile evlilikleri hakkında "Evliliğin başarılı olması için hiç çaba sarf etmedi" diye konuştu.

Sonra da şunları söyledi: "Size Jennifer'ın ilişkilerinin neden yürümediğini anlatamam. Ama sanırım bu uğurda çaba gösterip göstermemenizle ilgili bir durum bu. Evlilik için imza attığınızda öylece yürüyüp gidemezsiniz."

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SONRA İKİZLERİNİN BABASI İLE EVLENDİ

Jennifer Lopez evliliklerinden birini de ünlü şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten Emme ve Max adında ikizleri dünyaya geldi. Ama yine ilişkileri yürümedi. Çift, 2014 yılında boşandı.

Büyük olasılıkla çocukları olduğu için aralarına büyük bir savaş girmedi boşandıktan sonra. Hala zaman zaman Max ve Emme hatırına bir araya geliyorlar.

Lopez hakkında eski eşi Marc Anthony güzel sözler sarf etti ayrıldıktan sonra: " Odaya ilk giren ve son ayrılan kişi hep o olurdu. O zamana kadar gördüğüm en çalışkan kişi oydu. O zamanlar durum benim için bunun tam tersiydi. Jennifer'dan çok şey öğrendim."

Lopez eski aşkı Ben Affleck'e dönmeden önce başka aşklar da yaşadı. Uzun bir süre de Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Ondan ayrıldıktan sonra Affleck ile aşkına kaldığı yerden devam etti.

Lopez ile Affleck, 2022 yılında önce Las Vegas'ta sürpriz bir nikah kıydı.





Sonra da ilk nişanlarını attıkları yerde yani Affleck'ın Georgia'daki çiftliğinde üç gün süren gösterişli bir düğün yaptılar... Ama bunca heyecanla başlayan evlilikleri iyi gitmedi.



