Jeffrey Epstein'ın taciz çetesinin kurbanı olmuştu… Evlat acısı yaşayan babası ilk kez konuştu: Kızım kendini öldürmedi, onu hayattan kopardılar!

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Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

EN KORKUNÇ TACİZ ÇETESİNİN KURBANI OLMUŞTU... 41 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı. Dünya çapında büyük ses getiren bu ölümün ardından birçok soru işareti ortaya çıktı.

Virginia Giuffre 41 yaşında hayatını kaybetti ve geride üç küçük çocuğunu bıraktı

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Virginia Giuffre'nin babası dün akşam ünlü gazeteci Piers Morgan’ın yayınına katılarak kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi.

Acılı baba kızının ölümüyle ilgili olarak ilk kez konuşurken Virginia Giuffre’nin kendi canına kıymış olamayacağını söyledi ve “Birileri ona ulaştı” diyerek bu ölümü şüpheli bulduğunu söyledi.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU: KIZIMIN İNTİHAR ETMİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL!

“Haberi duyar duymaz hemen ağlamaya başladım. Hâlâ ağlıyorum. Bunun olduğuna inanamıyorum. Bu imkansız," diyen Sky Roberts "Ve sonra intihar ettiğini söylediler, intihar etmiş olması mümkün değil. Biri ona ulaşmış." yorumunu yaptı.

Acılı babası katıldığı yayında kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi ve onun öldürüldüğünü ima etti

Sky Roberts kızı Virginia Giuffre’nin çok güçlü bir kadın olduğunu ve uğruna yaşanacak çok şeyi olduğunu söylerken onun dünyanın her yerindeki acı çeken kadınların derdine derman olmaya çalıştığının da altını çizdi.

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Babası kızı Virginia Giuffre'nin Epstein ve Prens Andrew da dahil olmak üzere suç ortakları hakkında söylediği her şeyin arkasında durduğunu belirtirken kızının ölümünün şüpheli olduğunu yineledi.

Virginia Giuffre 2019'da bir sosyal medya paylaşımı yapmış, kendisini susturmak isteyen "kötüler" olduğundan bahsetmiş ve intihar ettiği söylenirse buna inanılmamasını istemişti

YILLAR ÖNCE YAZMIŞTI: BİR GÜN ARKAMDAN İNTİHAR ETTİ DERLERSE İNANMAYIN

Virginia Giuffre yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında intihar konusunu gündeme getirmiş ve “Asla intihara eğilimli değilim. Bunu terapistim ve aile hekimimden onaylattım ve kayda geçirdim. Eğer bana bir şey olursa ailemi koruyun ve bunun bilinmesini sağlayın. Benim susmamı isteyen çok fazla kötü insan var” yazmıştı.

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Giuffre’nin ölümünün ardından el yazısıyla yazdığı tüyler ürpertici bir not da bulundu.

Jeffrey Epstein ve Prens Andrew hakkındaki davalar Virginia Giuffre'nin verdiği ifadeler sayesinde ilerlemişti

Virginia Giuffre notta “Anneler, Babalar, Kız Kardeşler ve Erkek Kardeşler savaş hatlarının çizildiğini göstermeli ve kurbanların geleceği için birlikte mücadele etmeliyiz. Protesto etmek çözüm mü? Bilmiyorum. Ama bir yerden başlamak zorundayız" yazmıştı

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, ARDINDA BİR DE NOT BIRAKMIŞ

Zamansız ölümünden birkaç hafta önce Giuffre, bir okul otobüsünün kendisine çarptığı iddiasının ardından yaşam mücadelesi verdiğini iddia etmişti.

Virginia Giuffre'nin ölümünden sonra bulunan notu

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Ancak Batı Avustralya Polis Gücü (WAPF) sözcüsü, 24 Mart'ta bir otobüs ile bir araba arasında “küçük bir kaza” ihbarı aldıklarını ancak herhangi bir yaralanma rapor edilmediğini söyleyerek Giuffre'nin iddiaları konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Perişan halde bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Giuffre kazadan 6 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.