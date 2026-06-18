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Javier Bardem’e Beşiktaş forması

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#Javier Bardem#Beşiktaş#Hollywood
Javier Bardem’e Beşiktaş forması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:22

İspanyol oyuncu Javier Bardem, TCL Chinese Theatre’da düzenlenen seremonide betona basarak Hollywood tarihindeki yerini kalıcı hale getirdi. Barbaros Tapan tören sonrası Oscar’lı yıldıza Beşiktaş forması hediye etti.

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EFSANELER ARASINA GİRDİ

Hollywood’un en prestijli geleneklerinden biri, önceki gün Los Angeles’taki TCL Chinese Theatre’da gerçekleşti.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, el ve ayak izlerini ıslak betona bırakarak sinema tarihinin efsanevi isimleri arasına katıldı. Sanatçıyı seremonide yönetmenler Denis Villeneuve ile Michael Mann takdim etti.

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Javier Bardem’e Beşiktaş forması

‘FORMA BENİM, ATKI OĞLUMUN’

Javier Bardem, hislerini “Tam da bu noktada durmuş isimleri düşündüğümde, bunun gerçek olduğuna inanamıyorum” sözleriyle dile getirdi. Tören sonrası Hollywood’un ikonik mekânı Musso & Frank Grill’de resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kelebek yazarı Barbaros Tapan, Javier Bardem’i tebrik ederek oyuncuya Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti. Ünlü aktör sürpriz hediyeler karşısında gülerek “Forma benim, atkı oğlumun” dedi.

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Javier Bardem’e Beşiktaş forması

1927’den bu yana süren gelenek

Hollywood’un ünlü ‘Şöhretler Kaldırımı’nda (Hollywood Walk of Fame) neredeyse 3 bine yakın ismin yıldızı bulunurken, TCL Chinese Theatre’ın ön avlusundaki el ve ayak izleri çok daha sınırlı. 1927’de Sid Grauman’ın başlattığı bu gelenekte ilk izler Mary Pickford ve Douglas Fairbanks’e aitti.

 

 

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#Javier Bardem#Beşiktaş#Hollywood

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