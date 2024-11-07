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Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye konuğu başkonsolos Kasahara Kenichi hayatı hakkında bilgiler!

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#Japonya İstanbul Başkonsolosu#Masterchef#Kasahara Kenichi Kimdir
Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında MasterChef Türkiye konuğu başkonsolos Kasahara Kenichi hayatı hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 02:50

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, MasterChef izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'e Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi davetli olarak katıldı. Türkiye’nin ilk Japon Mutfak Sanatları Programı'nın başlatılmasında da katılımcı olan Kasahara Kenichi, İstanbul'da 1990-93 yıllarında Dışişleri Bakanlığında görevde bulundu. Peki, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? İşte, MasterChef Türkiye konuğu başkonsolos Kasahara Kenichi biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler!

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Japonya İstanbul Başkonsolosu kimdir? sorusu MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ile gündeme geldi. Yarışmanın bu haftaki özel konusu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi oldu. 1962 yılında Japonya’da dünyaya gelen Kasahara Kenichi, ABD'de Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İşte, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi hakkında bilgiler.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir?

1962 yılında Japonya’nın Okayama şehrinde doğdu. Okayama Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olan Kasahara, aynı yıl Japonya Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 1990 yılında Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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Dışişleri Bakanlığında çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunmuştur. İstanbul'da 1990-93 yıllarında, New York'da 1999-2002, Güney Afrika'da 2002 ve 2005, Norveç'te 2015-2018, Zimbabve'de 2018-2021 yıllarında görev yaptı.

2022 yılında Japonya İstanbul Başkonsolosluğu olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuğu vardır.

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