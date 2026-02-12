Yıllarını mesleğine adamıştı... Genç yaşında parasızlık içinde son nefesini verdi: Ünlü oyuncunun dostlarından ağlatan destek

Haberin Devamı

Daha 48 yaşında olan Van Der Beek, geride bakıma ve ailenin kol kanat germesine ihtiyaç duyan altı çocuk ile acısı hiç dinmeyecek olan bir eş bıraktı.

Onun genç yaşta ölümü zaten yeteri kadar trajik. Ama durumu daha acı hale getiren başka bir ayrıntı daha var.

HASTALIĞIN HEM DUYGUSAL HEM MADDİ YÜKÜNÜ OMUZLADILAR

Hayatının son yıllarını hastalığıyla mücadele ederek geçiren James Van Der Beek, ayakta kalabilmek için elinden gelenin fazlasını yaptı. Tüm ailesiyle birlikte hastalığın duygusal yüküyle olduğu kadar maddi yüküyle de boğuştu.

Ama sonuçta tedavi masraflarını karşılamak için oynadığı dizilerden kalan bazı hatıra eşyalarını da satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Şimdi onun ölümünden sonra arkadaşlarından da gözleri yaşartan bir destek geldi.

Her ne kadar James Van Der Beek'in 3 milyon dolarlık bir serveti olduğu bilinse de tedavi masrafları, ailenin geçimi, çocukların bakımı derken bu dünyadaki son zamanlarını çok da rahat geçirmedi oyuncu.

ARKADAŞLARI YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Zaten birkaç aydır da onun maddi açıdan nasıl zorlandığı konuşuluyordu.

Van Der Beek'in arkadaşları da oyuncunun geride kalan altı çocuğuna ve eşine destek olmak için internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

Şu ana kadar da 500 bin dolar para toplandı.

GoFundMe adlı internet sayfasında kampanya hakkında yapılan açıklamada "Hastalık boyunca tüm aile sadece duygusal değil belirgin bir maddi zorlukla da yüzleşmek zorunda kaldı. James'in bakımını sağlamak; ona destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" denildi.

ALTI ÇOCUK DA HENÜZ YETİŞKİN DEĞİL

Açıklamada James Van Der Beek'in karısı Kimberly ve altı çocuğunun belirsiz bir gelecekte karşı karşıya olduğu belirtildi. Oyuncunun kanserle mücadelesinin aileyi maddi açıdan zorladığı hatırlatıldı.

James Van Der Beek ve ailesinin bu çok zor zamanlarda evlerini korumak ve hayatlarının normal akışını sürdürmek için çok uğraştıkları da eklendi.

Açılan bu yardım kampanyasının Van Der Beek'in altı çocuğu ile karısının hayatını biraz da olsa kolaylaştırması, altı çocuğun bakım ve eğitim masrafları ve faturaların ödenmesine destek sağlaması amaçlanıyor.

James Van Der Beek ile Kimberly Van Der Beek'in Olivia (14) Joshua (13) Annabel (12) Emilia (8) Gwendolyn (6) ve Jeremiah (3) adında altı tane çocuğu bulunuyor.

İŞ YAPTIĞI ORTAĞINDAN DARBE YEMİŞTİ

Kansere yakalanmadan önce hayat tarzında yaptığı değişiklikle gündeme gelmişti James Van Der Beek. Karısını ve çocuklarını alıp pırıltılı dünyadan kaçtı ve Austin Teksas'ta daha sade, doğaya yakın bir hayat kurdu.

O döneme gelene kadar da hayatında bir sürü kayıp yaşadı. Karısı Kimberley iki kez düşük yaptı. Sonra doktorlar karısında bir tümör olduğundan kuşkulandı. Ama neyse ki bunun sonu korktukları gibi olmadı.

Birlikte iş yaptığı ortağından darbe yiyen Van Der Beek, bir de üstüne annesini kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİ KARISI DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini karısı Kimberly Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Kimberly Van Der Beek paylaşımında "Bizim sevgili James'imiz bu sabah huzur içinde hayata veda etti" diye yazdı.

Acılı eş sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Dilekleri, insanlığa olan sevgisi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşılacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik, sevgili eşimizi, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve arkadaşımızı kaybettiğimiz için yas tutarken, huzurlu bir mahremiyet istiyoruz."

Oyuncunun acı haberini karısı Kimberly Van Der Beek bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gözü yaşlı eş, oyuncunun son günlerini büyük bir inanç ve cesaretle karşıladığını belirtti.





James Van Der Beek, bir yandan hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da eşi ve altı çocuğu için hayata tutunmaya çalıştı.

KANSERE YAKALANDIĞINI 2024 YILINDA AÇIKLADI

James Van Der Beek, kansere yakalandığını ilk olarak 2024 yılında People dergisine verdiği bir röportajda açıkladı.

Tedavisine daha önce başlamış olan Van Der Beek, bu açıklamayı yapmadan önce bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirtip ailesinden en büyük desteği gördüğünü de sözlerine ekledi.

Van Der Beek aynı röportajda "İyimser olmak için sebebim var ve kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

James Van Der Beek'in kolon kanserine yakalandığı 2023 yılında yaptırdığı rutin bir kolonoskopi sonrasında ortaya çıktı. Sonra da tedavi başladı.

KARISI VE ALTI ÇOCUĞU İÇİN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

James Van Der Beek, 25 Ocak'ta yaptığı son Instagram paylaşımında zayıf ama sağlıklı bir görüntü sergilemişti. Oyuncu o son paylaşımında hem babasının hem de kızının doğum gününü kutlamıştı.

Van Der Beek, bir süre önce kanserle savaşmanın artık tek işi olduğunu açıklamıştı.

Altı çocuğu ve karısı için hayata tutunmaya çalışan oyuncu, rol aldığı Varsity Blues adlı diziden kendisine kalan bazı eşyaları da satışa çıkardı.

Oyuncu buradan elde ettiği kazancı da hastalığının tedavisinde kullanmayı amaçlıyordu.

Van Der Beek 25 Ocak'taki sosyal medya paylaşımında aynı doğum gününü paylaşan babasının ve kızının yeni yaşlarını kutladı.

GENCECİK YAŞINDA ÜNLÜ OLDU

James Van Der Beek, henüz 20 yaşındayken rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle tanındı. Bu dizide kendisiyle birlikte rol alan Katie Holmes, Michelle Williams ve Joshua Jackson da tıpkı Van Der Beek gibi kariyerlerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Van Der Beek, 2020 yılında karısı ve altı çocuğuyla birlikte daha sakin ve doğal bir yaşam için Los Angeles'tan Austin Teksas'a taşınmıştı.

Nice kayıplar yaşadı, iş ortağından darbe yedi... Ünlü oyuncu boş bir evde yeni hayatına başladı... Odun kesip altı çocuğuyla dağlara tırmanıyor

James Van Der Beek'in yanı sıra Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Chad Michael Murray gibi genç yıldızların rol aldığı Dawson's Creek'in ekran serüveni 1998 ile 2003 arasında devam etti. Dizi, 128 bölüm olarak ekrana geldi. Genç yıldızlarının kariyerinde de önemli bir yer edindi Dawson's Creek.