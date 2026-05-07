35 yaÅŸÄ±ndaki TV yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n acÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼: MeÄŸer son dansÄ±ymÄ±ÅŸ, hiÃ§ bilemedi... GÃ¶rÃ¼nmez kaza onu hayattan kopardÄ±

aha 35 yaÅŸÄ±nda olan Hall'Ä±n erken Ã¶lÃ¼mÃ¼ kadar hayata veda ediÅŸ biÃ§imi de trajediyi artÄ±rdÄ±.

Onu hayattan koparan korkunÃ§ kaza gerÃ§ekleÅŸmeden Ã¶nce dans edip tatilinin keyfini Ã§Ä±karan Hall, birkaÃ§ saat sonra ise bir kan gÃ¶lÃ¼nÃ¼n ortasÄ±nda cansÄ±z bir ÅŸekilde uzanÄ±yordu.Â

Jake Hall'un Ä°spanya'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi Mayorka'da bir villadaki parti sÄ±rasÄ±nda cam kapÄ±ya Ã§arparak hayata veda ettiÄŸi belirtildi.Â

Polise konuÅŸan tanÄ±klarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olay, sabahÄ±n erken saatlerinde meydana geldi.

Bir sÃ¼re dÄ±ÅŸarÄ±da eÄŸlenen Jake Hall ve arkadaÅŸlarÄ±, villaya dÃ¶nÃ¼p eÄŸlenceye orada devam etmek istedi. Zaten, Hall'un sonunu getiren olay da orada meydana geldi.

1.93 cm boyunda olan Hall, cam kapÄ±ya Ã§arptÄ± ve kafasÄ±ndan Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yaralar aldÄ±.

Olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan polis talihsiz TV yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± bir kan gÃ¶lÃ¼nÃ¼n iÃ§inde yatarken buldu.

Polisin tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduÄŸu Hall'un altÄ± arkadaÅŸÄ± Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±da eÄŸlendiklerini villaya dÃ¶ndÃ¼klerinde de partiye devam ettiklerini sÃ¶yledi.

OnlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jake Hall'u hayattan koparan kaza da o sÄ±rada meydana geldi.

Jake Hall, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden saatler Ã¶nce Mayorka'da dans ettiÄŸi bir videoyu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hall videoda Rolling Stones'unÂ Beast of Burden adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde dans ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°spanyol polisi olayla ilgili soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Hall'a otopsi yapÄ±lacaÄŸÄ± da polisin aÃ§Ä±klamalarÄ± arasÄ±nda. Ancak yine de resmi kaynaklar olayÄ± talihsiz bir kaza olarak deÄŸerlendiriyor.

Jake Hall'un kendisi de bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Misse Beqiri'den 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen River adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyordu.

Hall ile Beqiri, kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumundan bir yÄ±l sonra niÅŸanlandÄ± ama sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Jake Hall, TV yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra futbolcu olarak da tanÄ±nÄ±yor. Ekranda Ã¼n kazandÄ±ktan sonra tasarÄ±mcÄ±lÄ±k yapmaya baÅŸlayan Hall, daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez Ã¶lÃ¼mden dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bir gece kulÃ¼bÃ¼nde bÄ±Ã§aklanan Hall, o olayÄ±n ardÄ±ndan hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra hayata dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak tam da en keyifli olduÄŸu anlardan birinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kaza bu kez onu dÃ¼nyadan alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Hall'un 2017 doÄŸumlu kÄ±zÄ± River, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda babasÄ±z kaldÄ±.

