İzzet Günay: Kıvanç tam bir jön

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Usta oyuncu geçtiğimiz gün eşi İpek Günay’la birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını geri çevirmeyen sanatçı, sağlığıyla ilgili “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.

İzzet Günay, yeni nesil oyuncuları nasıl bulduğu sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç’ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu, tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini. Hepsinin kendine has bir duruşu var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Yeni nesle örnek olacaklarına inancım tam.”