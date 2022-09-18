İzleyiciyle aynı heyecanı paylaşıyoruz...Yargı başlıyor

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Ne olacağını

biz de bilmiyoruz



Kaan Urgancıoğlu: “Öncelikle tüm ekip arkadaşlarım gibi ben de çok heyecanlıyım. İkinci sezona böylesine güzel birbirini tanıyan bir ekip olarak hem heyecanlı, hem motive hem de birbirimizi tanımanın verdiği rahatlıkla başladık. Umuyorum ve hatta eminim ki çok güzel bir sezon daha geçireceğiz. İkinci sezonda ise ne olacağını inanın biz de bilmiyoruz. Bizim oyuncu olarak tek avantajımız izleyicilerden önce o haftanın senaryosunu okuyor olmamız. Dolayısıyla ekip olarak aynı izleyicilerimiz gibi biz de dizide ileriki haftalarda neler olacağını bekliyor ve izleyicilerimizle aynı heyecanı paylaşıyoruz.”

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Öyle bir yerde kaldı ki...



Pınar Deniz: “Gerçekten de çok iddialı ve birçok duyguyu bir arada yaşayacağımız çok daha kuvvetli bir sezona başlıyoruz. Bizler çok heyecanlıyız. Sezon sonu hikâye öyle bir yerde kaldı ki, yaz boyu hepimizin aklında aynı soru vardı. Acaba yeni sezonda neler olacak? İnanın oyuncu olarak da her bölümü heyecanla beklediğimiz bir proje oldu ‘Yargı’. Seyircimizle de harika bir iletişim yakaladığımızı düşünüyorum. Bu sezon da aynı heyecanla birlikte yolculuk edeceğimizi düşünüyorum. Herkese keyifli seyirler dilerim.”



Senarist bize de

ters köşe yapıyor



Şükran Ovalı: “Biz de yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyoruz. Senaristimiz sadece seyirciyi şaşırtmıyor, bize de hep bir ters köşesi var. ‘Yargı’yı farklı yapan da bu. Her hafta senaryoyu beklemek, hem oyuncular hem ekip için çok kıymetli. İzlemede kalın.”





Bol bulmaca ve heyecan



Uğur Aslan: “Gerçekten çok güzeldi geçtiğimiz sezon. Yeni sezonda da önceki gibi yüksek merakın, bol bulmacanın ve heyecanın olduğu bir yıl bekliyor bizi. Şimdiden merak ediyoruz izleyicimizin tepkisini.”

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Yeni bir yolculuk



Uğur Polat: “Heyecanı ve draması yüksek bir sezon geçirdik. Bu sezon hikâyemiz daha da kuvvetleniyor. İzleyiciyi her bölümü soluksuz izleyeceği keyifli bir sezon bekliyor diyebilirim. İlk sezonda izlediğimiz hikâyeler, karakterler için yeni bir yolculuk başlıyor şimdi. Biz de bu yolculuk için seyirci kadar heyecanlıyız diyebilirim.”

Haklı bir başarı





Hüseyin Avni Danyal: “Geçen sezon reytinglerden ve sokakta yüz yüze aldığımız tepkilerden de gördük; ‘Yargı’ haklı bir başarı elde etti. İnsanların genelde şöyle yorumlarını duyuyorduk: ‘Normalde dizi izlemem ama bu dizi beni çok heyecanlandırdı.’ Dolayısıyla geçen sezon bıraktığımız yerden aynı merak öğesi ile başlıyoruz. Sevgili Sema Ergenekon öyle bir hikâye kurmuş ki açıkçası kendi karakterimin evrilmesini bile tahmin edemiyorum. Yeni bir sürü soru işareti ve cevap aranacak pek çok yeni hikâye ile başlıyoruz. Bence bu sezon merak öğesi geçen sezona göre katlanarak devam edecek.”

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Sürükleyici hikâye





Mehmet Yılmaz Ak: “Evet, geçtiğimiz sezonun sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri oldu ‘Yargı’. Bu sezonda da umarım aynı şekilde devam ederiz. Yeni sezonumuz için de aynı heyecanı duyduğumuz bir süreçteyiz. Seyircimizi bu sezonda sürükleyici bir hikâye bekliyor. Hep beraber izleyip göreceğiz.”