İzleyicinin bizi bu kadar beğenmesi büyük bir ödül

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◊ Geriye baktığınızda nasıl bir kariyer görüyorsunuz?

- Antalya’da başladım, Adana’da devam ettim, sonra İstanbul’a adım attım ve tiyatroda kazandığım deneyimleri ekran aracılığıyla daha geniş kitlelerle paylaşma olanağına kavuştum. Bu yolculuk, her anlamda kendimi keşfetmemi, gelişmemi sağladı. Geriye dönüp baktığımda iyi ki bu yolculuklara çıkmışım diyorum.

◊ Hiç şöhretin büyüsüne kapıldığınız olmadı mı?

- Şöhret, bir oyuncu için gelir geçer. Şöhretin büyüsüne kapılmadım çünkü yolculuğuma başladığımda buna hazırlıklıydım. Beni büyüleyen şeyler başka; bir karaktere can vermek, bir metinden bir özne yaratmak... Hayatımda dengeleri koruyabilme yeteneğime güveniyorum. Hep gerçek kalmaya çalıştım ve hayatımın her aşamasında buna odaklandım.

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◊ “Uzak Şehir” ile reytingleri alt üst ettiniz, siz neler söylemek istersiniz?

- “Uzak Şehir”e dair her şey beni çok mutlu ediyor. Dizinin reytinglerinin yüksek olması ve izleyicilerin ilgisi, tüm ekip olarak çok doğru bir iş çıkardığımızı gösteriyor. Bizi bu kadar beğeniyor olmaları büyük bir ödül. Bu tür projelerde izleyiciyle kurduğumuz bağ, gerçekten çok değerli. Geriye dönüp baktığımda, her anın kıymetini bilerek ve yoğun bir emekle yürüdük bu yolu.

◊ “Uzak Şehir”i tür olarak siz onu nereye koyarsınız?

- “Uzak Şehir”, dramayı, gerilimi ve insan psikolojisini harmanlayan bir yapım. İçerik olarak bildiğimiz bir dünyayı, farklı bir açıdan sunuyor. Gerçekten sıradanlıkla ilgisi olmayan, izlerken düşündüren bir iş. Bu anlamda dramayı, psikolojik gerilimi ve sosyal tahlil yapmayı birleştiriyor.

HİKÂYENİN DERİNLİĞİ DİKKATİMİ ÇEKTİ

◊ Sizi “Uzak Şehir”e çeken neydi?

- Hikâye ile senaryonun derinliği ve karakterin çok katmanlı olması çok ilgimi çekti. Ecmel, sıradan bir adam değil, içinde pek çok duyguyu barındıran bir karakter. Bu tür karakterleri oynamak çok heyecan verici. Ecmel’in dünyasına girebilmek ve onu insanlara doğru şekilde yansıtmak büyük bir meydan okumaydı ve bu beni cezbetti. Ahmet Katıksız gibi hepimizin çok takdir ettiği benim de önceden tanıyıp çalıştığım bir yönetmen tarafından kuruluyor olması “Uzak Şehir”in gönlümde yer etmesinde önemli etkenlerdi. Kendimi Mardin, Midyat’ta bulmuş oldum, iyi ki de öyle oldu. Bu serüven beni çok mutlu ederek devam ediyor.

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◊ Size göre Ecmel haklı mı?

- Ecmel’in içinde bulunduğu durum çok karmaşık. Hem haklı olduğu yönler var, hem de yanlış yaptığı noktalar. Benim için önemli olan, Ecmel’in duygusal yolculuğu. Kendi doğrularını savunmaya çalışırken, insanları kırmak ve yanlış kararlar almak, onun içsel çatışmalarını daha derin hale getiriyor. Bu yüzden bir şey demek çok zor. Ecmel’in yaşadığı duygusal sıkıntılar, onun kararlarını etkiliyor ve bu bana çok insani geliyor.

◊ Canlandırdığınız Ecmel Albora sert ve mesafeli biri. Size ne kadar benziyor?

- Ecmel, evet, sert bir karakter. O mesafeyi hissettiren, duygularını kolayca dışa vuramayan biri. Ama ben kendimle Ecmel’i karşılaştırdığımda, aslında o kadar benzemediğimizi görüyorum. Ben daha içe dönük değilim. Ecmel’in mesafeli tavırları bana bir oyuncu olarak çok farklı bir deneyim sundu ve bu da bana çok şey kattı. Kendisini ifade etmekte zorlanan bir adamı oynamak, çok farklı bir zihinsel süreç gerektiriyor.

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Gençler sabırlı ve kararlı olsun

◊ Yolun başındaki gençlere en büyük tavsiyeniz ne olur?

- Gençler için tavsiye vermek onlara vaaz eden bir yerden bakmak benim pek sevdiğim bir şey değil ama kaçamayacakları gerçekler var onlardan bahsedebilirim. Sabırlı olmak gerekiyor her şeyden önce ve kendini geliştirmek için kararlı olmak. Bu mesleğin, zamanla olgunlaştıran bir şey olduğunu ben de yolda öğrendim. Sadece popülerlik ya da başarı odaklı olmak yerine, doğru işi, hazır oldukları zamanda doğru ekiple yapmak önemli. Kendilerine güvenmek şart ama aynı zamanda başkalarından da öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Ayrıca çok sevdiğim bir sözü de eklemek istiyorum: “Şans, sabır sonunda size mutlaka bir gün gelir. Önemli olan geldiğinde hazır olmak.”

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◊ İçinde bulunduğunuz bu sektörü nasıl anlatırsınız?

- Bu sektör, bunca yıldır edindiğiniz deneyimleri çok iyi damıtarak sunduğunuzda karşılığını bulabileceğiniz bir alan. Tabii öğrenmeye açık ve hevesli olmak durumundasınız aynı zamanda.