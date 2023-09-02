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İzleyiciler ağustos ayında da 'Kanal D' dedi

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#Kanal D#Türkiye’Nin Kanalı#Türk Televizyon Tarihi
İzleyiciler ağustos ayında da Kanal D dedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 12:22

“Türkiye’nin Kanalı” sloganıyla 30 yıldır her kesimi, her yaştan izleyiciyi kucaklayan, Türk televizyon tarihinde öncü televizyon kanalı olan Kanal D, ağustos ayında da izleyicilerin tercihi oldu.

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Kantar Medya’nın verilerine göre Kanal D, ağustos ayında OPT zaman diliminde Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında en çok izlenen kanal oldu.

İddialı dizileri, ilgiyle izlenen programları, gişe rekortmeni yerli- yabancı filmleri ve gündemi takip eden haber bültenleri ile başarılı bir yaz sezonu geçiren Kanal D, temmuz ayının yanı sıra ağustos ayında da seyircilerden tam not aldı.

19 Aralık 1993'te yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası platformda sayısız başarıya ve pek çok ilke imza atan “Türkiye’nin KanalıKanal D, 30 yıldır dizi, program ve haber bültenleri ile adından söz ettirirken; yeni sezonda ekrana getireceği iddialı yapımlarıyla da yine izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

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#Kanal D#Türkiye’Nin Kanalı#Türk Televizyon Tarihi

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