İzleyici yine “Yargı” dedi… Yargı’nın yeni bölümünden sürpriz sahne…

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Yargı, şaşırtan gelişmeleriyle yine izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Bölümde Ceylin’in, Engin’in öldürüldüğü geceye dair hatırladıklarıyla heyecan doruğa ulaştı. Ceylin’in Engin’in katilinin bir kadın olduğunu hatırlamasıyla hikayedeki tüm kadınlar şüpheli konumuna düştü. Ceylin için savcılık mesleğini bırakan ve onu savunmak için avukatlık ruhsatı almaya çalışan Ilgaz, büyük çabalarının ardından Ceylin’i cezaevinden çıkartacak delilleri ortaya döktü. Neva’nın Ceylin’i cezaevinden çıkartacak delilleri yeterli görmesi ve bu süreçteki katkısı ise herkese büyük bir şok yaşattı. Evlatlarını kaybeden Gül ve Laçin’in her şeye rağmen birbirlerine sarılarak ağladıkları anlar izleyenler için duygusal dakikalara sebep olurken Yekta’nın cinayet günüyle ilgili Laçin’in yalanını yakalaması ortalığı karıştırdı. Birbirlerine kavuşan Ilgaz ve Ceylin’in, Ceylin’in hafızasını yerine getirmek için hastaneden cinayet mahalline yaptıkları yolculuk işe yaradı ve Ceylin, Engin’i öldüren kişinin bir kadın olduğunu günler sonra anımsadı. Bu durum, hikayedeki kadınları tek tek cinayet şüphelisi haline getirerek nefeslerin bir kez daha tutulmasına sebep oldu. Temposundan ve heyecanından ödün vermeyen dizideki dengeleri değiştirecek bu ipucu, yeni bölüme dair merakı giderek yükseltti.



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Dizi, ekrana gelen 16’ıncı bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizi, bölüm etiketleri olan #Yargı ve #SonArzum ile hem Türkiye hem de Dünya listesinde tüm gece boyunca TT’de yer aldı. Karakterlerinde TT listesinde yer aldığı dizi için 100 binin üzerinde tweet atılırken, sosyal medyada 5 milyon erişim elde edildi.

Yargı’nın yeni bölümünden sürpriz sahne…

Yargı’nın dün akşam ekranlara gelen 16’ıncı bölümünün ardından yeni bölümden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Romantik anların yaşandığı sahnede Ilgaz ile Ceylin ilk kez öpüşürken haftalardır beklenen bu yakınlaşma, Pazar akşamının iple çekilmesine sebep oldu.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.