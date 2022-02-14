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İzleyici yine Yargı dedi…Niyazi’nin maskesi düştü…

#Yargı#Pınar Deniz#KANALD

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü yine zirvede yer aldı. Dizinin ekrana gelen 20’ inci bölümü ABC1 kategorisinde 10.36 reyting yüzde 21.92 izlenme payı ile AB kategorisinde ise 10.27 reyting yüzde 25.02 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Niyazi’nin maskesinin düştüğü bölümde hedefe ulaşmayı başaran Ilgaz ile Ceylin’in zaferi kısa sürdü. Çaresiz kalan Niyazi onu kimin tuttuğunu söyleyemeden hayatına son verdi.

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Dikkat çeken hikayesiyle övgü dolu yorumlar alan Yargı’nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümü yine çok konuşuldu. Başından beri suçu Göksu’nun üzerine atmaya çalışan Niyazi’nin suçu ortaya çıktı. Test sonuçlarını değiştiren kişinin Niyazi olduğunu öğrenen Ilgaz ve Ceylin, Niyazi’nin peşine düştü ancak kaçacak yerinin kalmadığını anlayan Niyazi son çare kendisini akan trafiğin ortasına attı ve hayatını kaybetti. Ilgaz ve Pars’ın istediği gibi Ilgaz’ın dosyasının Pars’a geçmesi ikiliyi sevindirse de dosyası elinden alınan yeni savcı Derya’nın kendisini her şeye rağmen sürece dahil etmesi dikkat çekti. Yaşanan onca şeyden sonra kendisini Ilgaz ile Ceylin’in arasında patlamaya hazır bir bomba olarak gören Çınar’ın isyanının izleyiciyi derinden etkilediği bölümde Serdar, Çınar’ın başını bir kez daha belaya soktu. Çınar’ın bu durumdan kendisini nasıl kurtaracağı ise akıllarda soru işareti yarattı. Ilgaz’ın meslek hayatındaki açıklarını bulmaya çalışan Yekta, Seda’dan aldığı tavsiyeyle Erguvan ailesini de hedefi haline getirdi. Ilgaz ile Ceylin’e aynı anda saldırmakta kararlı olan Yekta’nın bir sonraki hamlesinin ne olacağına izleyenler, ‘Yargı’nın önümüzdeki bölümlerinde tanıklık edecek.

İzleyici yine Yargı dedi…Niyazi’nin maskesi düştü…

 Yargı, #İhanet ve #yargı etiketleriyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin karakterleri ise saatler boyunca TT listesinde yer alarak geceye damga vurdu. Ceylin ve Ilgaz’ın sahneleri izleyicilerden oldukça beğeni aldı.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Pınar Deniz#KANALD

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