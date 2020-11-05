İzleyici yine “Sadakatsiz” dedi!

Sosyal medya da 4 milyon erişim...

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan Sadakatsiz sosyal medyada da bir rekora imza attı.

Dizi yine yüksek konuşulma rakamlarına ulaşarak 4 milyon erişim aldı. Ekranda olduğu süre boyunca dünya gündeminin üst sıralarda yer alan Sadakatsiz Türkiye trend listesinde de 1.sıradaydı.

Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Sadakatsiz yeni bölümü ile 12 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de…