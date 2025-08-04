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İzleyici Kuralsız Sokaklar'ı çok sevdi

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#Kuralsız Sokaklar#KANALD#Mert Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 12:04

Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, her pazar olduğu gibi izleyicileri yine sıra dışı bir yolculuğa çıkardı. AB kategorisinde 2,06 izlenme oranı ve 10,58 izlenme payıyla günün en çok izlenen ikinci yapımı olan Kuralsız Sokaklar'da, sınır komşumuz Irak'ın en büyük şehirlerinden Erbil'deki Para Pazarı, ekran karşısındakileri şaşkına çevirdi. İnsanların çuval çuval paralarla dolaştığı, döviz bürosu havasındaki pazardan kameralara yansıyanlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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EĞLENCEYE KÜREK ÇEKTİ!
Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün Rusya'nın Moskova'dan sonraki ikinci en önemli şehri Petersburg'da yaşadığı deneyim, bölümün en renkli anları olarak kayıtlara geçti. Öztürk'ün meşhur Fontanka Nehri'nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali'nde kürek çektiği anlar izleyenlerin içini ferahlattı.

İzleyici Kuralsız Sokakları çok sevdi

SIRA DIŞI GÖRÜNTÜLER
Kuralsız Sokaklar'ın bölüm finali ise Petersburg'un aksine tüyleri adeta diken diken etti. Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk kamerasını 'Cadılar Pazarı' olarak anılan bölgeye çevirdi. Bereket tanrıçası Pachamama'ya adak için dükkanlarda lama fetüsleri sıra dışı görüntüler olarak kayıtlara geçti.
İzleyici Kuralsız Sokakları çok sevdi


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Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar Kanal D'de.

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#Kuralsız Sokaklar#KANALD#Mert Öztürk

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