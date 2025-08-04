İzleyici Kuralsız Sokaklar'ı çok sevdi

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EĞLENCEYE KÜREK ÇEKTİ!

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün Rusya'nın Moskova'dan sonraki ikinci en önemli şehri Petersburg'da yaşadığı deneyim, bölümün en renkli anları olarak kayıtlara geçti. Öztürk'ün meşhur Fontanka Nehri'nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali'nde kürek çektiği anlar izleyenlerin içini ferahlattı.



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Kuralsız Sokaklar'ın bölüm finali ise Petersburg'un aksine tüyleri adeta diken diken etti. Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk kamerasını 'Cadılar Pazarı' olarak anılan bölgeye çevirdi. Bereket tanrıçası Pachamama'ya adak için dükkanlarda lama fetüsleri sıra dışı görüntüler olarak kayıtlara geçti.

Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar Kanal D'de.