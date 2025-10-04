İzel sahneyi terk etti, Ercan’la mal gibi kaldık

Haberin Devamı

ÜNLÜ şarkıcı Çelik, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu. 90’lı yıllarda pop müziğe İzel ve Ercan Saatçi’yle kurdukları müzik grubuyla damga vuran Çelik hakkında merak edilenleri anlattı. Grubun nasıl bir araya geldiğini anlatan Çelik, önce İzel’le sahneye çıkmaya başladıklarını söyledi: “Barlarda tek başıma gitar çalıyordum. Caddebostan’da Minder Bar vardı. Oraya Müjdat Gezen geliyordu. Orada beni izlerken ‘bu çocuk güzel söylüyor ama yanına bir kız bulsun’ demiş. Ben de okuldan İzel’i buldum. Beraber çalışmaya başladık. Müthiş etki yaptı. O anlamda Müjdat Abi’nin hakkı ödenmez.” Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Ercan Saatçi’nin gruba dahil olmasıyla ‘Özledim’ adlı albüm çıkardık. Ve şöhret olduk.”



HEP BİR ARADA KALMALIYDIK



Gruptan ilk ayrılan isim olan Çelik nedenini şöyle anlattı: “Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim. Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye.” Çelik, Armağan Çağlayan’ın “Aynı şeyi yapacaksınız. Aynı şeyden para kazanacaksınız. Kimin A1 olduğunun ne önemi var” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kimin şarkısını söylerseniz telifi o alır. Sen az konuş. Sen onu de, bunu de derken biz ayrıldık. Kendi yolumuzda da çok güzel gitti. O da ayrı mesele. Ama bence müthiş bir grup. Bence hep bir arada kalmalıydık. O zamanki tavrımızı yanlış buluyorum ben. Yani beraber yürümeliydik biz bütün yolu.”

Ünlü şarkıcı programda 31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik Ercan üçlüsünü bu kez İzel’in bittirdiğini itiraf etti: “Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs’ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan’la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel’i doğru bulmuyorum. Biz hakikaten mal gibi kaldık sahnede.” Çelik, İzel’le arasında bir kırgınlık olmadığını da söyledi: “Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin bugün ‘Çelik koş’ dediğinde ben koşarım ona.”

ADIM ARÇELİK’TEN GELİYOR

Çelik programda adının ilginç hikâyesini de paylaştı: “Babam, Arçelik’in fabrikasında çalışıyordu. Arçelik’in ona uğurlu geldiğini düşünüp adımı Çelik koyuyor. Bir davette Ali Koç’la tanıştım, bu hikâyeyi anlattım. ‘Dalga mı geçiyorsun’ dedi. ‘Yok, babam fabrikada çalıştı. Hakikaten biz Arçelik’in ekmeği yedik’ dedim. ‘Bu büyük proje, bunu bizim değerlendirmemiz lazım’ diye karşılık verdi. ‘Çelik’ sahne adım diye düşünülüyor ama öyle değil. Nüfus kağıdındaki ismim.”