Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İyi ve kötü aynı bedende

Güncelleme Tarihi:

#Hayko Cepkin#Elçin Sangu#Jekyll&Hyde: Bir Broadway Müzikali
İyi ve kötü aynı bedende
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 08:19

Başrollerini Hayko Cepkin ve Elçin Sangu’nun paylaştığı “Jekyll&Hyde: Bir Broadway Müzikali” perde açıyor.

Haberin Devamı

Robert Louis Stevenson’ın romanından uyarlanan “Jekyll & Hyde”, Antre Production yapımıyla sahneye taşınıyor.

Hayko Cepkin’in ‘Dr. Jekyll’ ve ‘Mr. Hyde’ karakterlerine hayat verdiği, Elçin Sangu’nun ise Lucy Harris’i canlandırdığı müzikal, 23 Ekim’de perde açacak. İnsan doğasındaki “iyi” ve “kötü”yü birbirinden ayırmak isteyen Dr. Jekyll’in hikâyesini konu alan eser, sezon boyunca sahnelenecek.

İyi ve kötü aynı bedende

Elçin Sangu’nun kabare şarkıcısı Lucy’yi oynadığı müzikal, Zorlu PSM’de sahnelenecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hayko Cepkin#Elçin Sangu#Jekyll&Hyde: Bir Broadway Müzikali

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC