İyi ve kötü aynı bedende

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Robert Louis Stevenson’ın romanından uyarlanan “Jekyll & Hyde”, Antre Production yapımıyla sahneye taşınıyor.

Hayko Cepkin’in ‘Dr. Jekyll’ ve ‘Mr. Hyde’ karakterlerine hayat verdiği, Elçin Sangu’nun ise Lucy Harris’i canlandırdığı müzikal, 23 Ekim’de perde açacak. İnsan doğasındaki “iyi” ve “kötü”yü birbirinden ayırmak isteyen Dr. Jekyll’in hikâyesini konu alan eser, sezon boyunca sahnelenecek.

Elçin Sangu’nun kabare şarkıcısı Lucy’yi oynadığı müzikal, Zorlu PSM’de sahnelenecek.